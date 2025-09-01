ОПАСНА МОРСКА ЗВЕР НА ПЛАЖИ КОЈУ СРБИ ОБОЖАВАЈУ Море избацило огромну ајкулу на обалу ТУРИСТИ У ШОКУ Никад ближе застрашујућој животињи
Море је у петак на обалу чувене плаже Кан Пере Антони у Палми на Мајорци избацила леш огромне ајкуле на обалу.
Откриће је брзо привукло масу људи који су похрлили да изблиза виде опасно створење из дубина.
Међутим, након што су угледали лешину сви су се престравили и додатно забринули.
Наиме, на снимцима који круже мрежама види се тело ајкуле с огромним угризом, што је подстакло нагађања да је можда нападнута од стране још већег предатора.
Након што су се многи запитали који монструм је ово урадио морском предатору, неки нису одолели да позирају за селфи поред унакажене ајкуле пре него што су стигли званичници.
Претпоставља се да је плима избацила остатке на плажу, претварајући мирно поподне у неочекивани спектакл. Пливачи и туристи рекли су да никада нису били тако близу тако застрашујуће животиње.
Шокантно откриће поново је покренуло дебату о ајкулама у водама Балеара. Само неколико недеља раније, стручњаци су представили планове за јачу заштиту ајкула и ража око острва, упозоравајући да су многе врсте у опадању.
Предлози предвиђају строжу контролу риболова и мере за заштиту крхких морских станишта. Званичници кажу да је циљ очување равнотеже екосистема и да будући сусрети с ајкулама не буду само онда када оне испливају мртве, пише Телеграф.