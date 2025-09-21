ОРБАН ДИРЕКТАН КАО НИКАДА ДО САД! Европска унија на ивици пропасти, Запад више није узор!
21.09.2025. 13:54 13:58
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да се Европска унија налази на ивици пропасти и да Запад више није узор који треба следити, док Мађарска "чврсто стоји".
"Европска унија се налази на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем и неуспешним политикама свуда. Мађарска чврсто стоји - без миграната, про-породична, пружа могућности онима који су спремни да раде", рекао је Орбан у објави на платформи X.
"Потребна нам је храброст, интелектуална, политичка и лична да схватимо да Запад више није узор који треба следити и да покажемо да постоји бољи начин", закључио је Орбан.