ОРБАН ДИРЕКТАН КАО НИКАДА ДО САД! Европска унија на ивици пропасти, Запад више није узор!

21.09.2025. 13:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
Фото: youtube prinstcrin/ LCI

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да се Европска унија налази на ивици пропасти и да Запад више није узор који треба следити, док Мађарска "чврсто стоји".

"Европска унија се налази на ивици пропасти, са дуговима, миграцијама, насиљем и неуспешним политикама свуда. Мађарска чврсто стоји - без миграната, про-породична, пружа могућности онима који су спремни да раде", рекао је Орбан у објави на платформи X.

"Потребна нам је храброст, интелектуална, политичка и лична да схватимо да Запад више није узор који треба следити и да покажемо да постоји бољи начин", закључио је Орбан.

 

 

виктор орбан европска унија запад
Извор:
Б 92
Пише:
Дневник
