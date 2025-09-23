ШОКАНТНЕ ОПТУЖБЕ ПРОТИВ ЕРОЛА МАСКА!
ОТАЦ ИЛОНА МАСКА ОПТУЖЕН ЗА СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ У ПОРОДИЦИ! Син је ретко је причао о оцу, али је тврдио да „има смишљен план и планира зло“
Ерол Маск, 79-годишњи отац технолошког милијардера Илона Маска, оптужен је да је од 1993. године сексуално злостављао петоро своје деце и пасторке, навео је „Њујорк тајмс“.
Лист наводи да би те оптужбе могле бити разлог зашто предузетник, који је привремено био саветник друге Трампове администрације, ретко помиње свог оца, а и у ретким тренуцима када јесте није имао лепих речи.
Наводно су чланови породице Илона Маска тражили помоћ од њега, због чега је понекад морао да интервенише.
Ерол Маск је у потпуности одбацио наводе које је објавио Њујорк тајмс, рекавши да су то „бесмислице“ и „лажи“.
Позивајући се на лична писма, мејлове и интервјуе са члановима породице, лист пише да Ерол Маск, који има најмање деветоро деце и пасторака и био је у браку са три жене „и даље има снажан утицај над већим делом породице“.
Илон Маск није одговорио на захтеве за коментар које је послала редакција.
Према судским документима, личној преписци, извештајима социјалних радника и интервјуима са члановима породице, Њујорк тајмс наводи да се најранија оптужба против Ерола Маска појавила 1993. године, када је његова четворогодишња пасторка рекла рођацима да ју је он недолично додиривао у породичној кући.
Деценију касније, пасторка је изјавила да га је затекла како њушка њен веш, наводи лист, додајући да су га неки чланови породице оптужили и за злостављање две кћерке и једног пасторка.
Према наводима, покренуте су три одвојене истраге, на основу полицијских и судских докумената, као и исказа породице. Две истраге су окончане без поступања, док није јасно шта се догодило са трећом.
„Није било доказа јер су то бесмислице“, навео је Ерол Маск у изјави за Њујорк тајмс, тврдећи да су „извештаји лажни“. Оптужио је чланове породице да „терају децу да износе лажи“ и да покушавају да изнуде новац од Илона, његовог најстаријег сина.
Илон Маск је ретко говорио о свом оцу, али је описао њихов однос као тежак. За Ролинг стоун 2017. године рекао је да је његов отац учинио „готово свако зло које можете да замислите“.
Маск је испричао да је са 10 година отишао да живи са оцем, док су његова млађа браћа и сестре, Кимбал и Тоска, остали са мајком.
„Било ми га је жао, јер је моја мајка добила старатељство над сво троје деце. Он је деловао врло тужно и усамљено. Па сам помислио: ’Могу да му правим друштво’. Нисам у то време заиста схватао какав је он човек… То није била добра идеја“, рекао је Илон.
Без улажења у детаље, додао је: „Мој отац ће имати пажљиво смишљен план зла. Он ће планирати зло.“