"Отворио ватру на цивиле, одмах су га неутралисали полицајци" ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ИЗРАЕЛУ, ИМА МРТВИХ И РАЊЕНИХ! (ФОТО, ВИДЕО)

Најмање једна особа је данас убијена и једна је рањена када је нападач отворио ватру на северу Израела, саопштила је полиција.

Reports of at least two injuries as a result of a shooting attack near the city of Haifa in Northwestern Israel, with the suspect being neutralized by police. pic.twitter.com/N0j1HACDRK — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2025

- Терориста је отворио ватру на цивиле и одмах су га неутралисали полицајци који су били на лицу места - екао је портпарол полиције.

🚨🇮🇱75-YEAR-OLD MAN KILLED IN RAMMING-SHOOTING ATTACK IN NORTHERN ISRAEL



A 75-year-old Israeli was murdered in a terror attack on a northern highway. The attacker rammed cars, opened fire, and was neutralized.



Source: Times of Israel https://t.co/zbLAqRCfjt pic.twitter.com/4TqDt1nHwN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 24, 2025

Напад се догодио на раскрсници, око петнаестак километара југоисточно од Хаифе.

🚨GAZA DEATH TOLL HITS 50,000 AS ISRAEL KILLS 41 MORE IN NEW STRIKES



Over 50,021 Palestinians killed and 113,274 injured since October 2023, Gaza Health Ministry confirms.



Ceasefire shattered as Israel resumes airstrikes, leaving bodies trapped under rubble.



Source: AA https://t.co/pUhBFT36ai pic.twitter.com/TgFUsHKNOy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2025

Ово је први напад у Израелу откако је израелска војска прекинула примирје са Хамасом у Појасу Газе и наставила бомбардовања палестинске територије 18. марта, а потом ушла и тенковима у ту енклаву.