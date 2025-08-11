ОВО ЋЕ ТРАМП РЕЋИ ПУТИНУ Председник САД открио план за окончање рата у Украјини ОБОСТРАНИ УСТУПЦИ НЕМИНОВНИ
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да ће и Украјина и Русија морати да уступе део територије једна другој како би окончали рат и да ће ''у прва два минута знати да ли је могућ напредак''.
- Доћи ће до размене територија. То знам из разговора са Русијом и другим странама и то је у интересу Украјине - рекао је он, преноси Ројтерс.
Трамп је рекао да је Русија окупирала неке врло вредне територије, али да ће покушати да врате део те територије. Председник САД је изјавио да ће његов састанак са председником Русије Владимиром Путином у петак на Аљасци бити "састанак ради упознавања", са циљем да се Русија позове да оконча рат у Украјини.
Утврђивање оквира споразума
- Дакле, идем да разговарам са Владимиром Путином и рећи ћу му: мораш да окончаш овај рат. Мораш да га окончаш - рекао је Трамп новинарима у Белој кући.
Он је, такође, казао да би будући састанак могао да укључује и председника Украјине Володимира Зеленског. Трамп је навео да ће се састати са Путином да би утврдио оквир споразума о миру пре него што разговара са Зеленским и европским лидерима, преноси CNN.
- Нећу ја да направим споразум. Није на мени да правим споразум. Мислим да споразум треба да постигну обе стране- рекао је Трамп.
Трамп је рекао да би волео да следећи састанак укључи и Путина и Зеленског. Председник САД је казао да Зеленски може да присуствује његовом самиту са Путином на Аљасци у петак, али је изразио сумњу да ће то имати утицаја на постизање мировног споразума.
"На крају ћу их сместити у исту собу"
Према његовим речима, биће одржан састанак са Путином и он ће вероватно већ у прва два минута тог састанка знати тачно да ли се споразум може да се постигне или не. На питање како ће знати, Трамп је одговорио да је то зато што је то оно што он ради - прави договоре. Трамп је додао да је састанак између Путина и Зеленског неопходан.
- На крају, ја ћу њих двојицу сместити у исту собу. Бићу тамо, или нећу и мислим да ће се то решити - рекао је Трамп.
Председник САД је казао да може да постоји много дефиниција доброг споразума, али се чини да је смањио очекивања пред самит.
- Очекујем да ћу имати састанак са Путином за који мислим да ће бити добар, али можда и лош - истакао је Трамп.