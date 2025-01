ОВО ЈЕ НЕВЕРОВАТНО Пожар опустошио крај, ватра се угасила пред вилом Тома Хенкса

Велики пожар који је избио у Калифорнији однео је не само домове већ и многе животе у протеклих три дана. Наиме, међу славним личностима које су такође евакуисане због опасности од пожара који се веома брзо ширио, нашао се и Том Хенкс, чији дом има одличан положај и поглед на цео град. Ипак, све је то могло пропасти због овакве стихије.



Међутим, најновије фотограије показују невероватне призоре - ватра се зауставила и угасила тачно пред оградом славог глумца. Док је све у рушевинама и пепелу, његова вила стоји чврсто.



Backgrid got ahold of footage of Tom Hanks' & Stephen Spielberg's homes remaining without even a speck of ash on them, while neighbors above were incinerated.

