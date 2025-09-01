"ОВО ЈЕ ПРОТРЕСЛО ПЛАНЕТУ" Да ли је ово нови систем безбедности и да ли су Путин и Си су склопили договор? Очи света су широм отворене (ВИДЕО)
Кинески председник Си Ђинпинг упутио је прикривену критику Сједињеним Америчким Државама, осудивши "силеџијске праксе", а искористио је прилику и да представи своју земљу као кључног играча у светском поретку, у тренутку када политика америчког лидера Доналда Трампа - "Америка на првом месту" - потреса свет.
- Кућна правила неколицине земаља не би требало да буду наметана другима - рекао је Си пред више од 20 светских лидера окупљених на дводневном самиту организованом како би се истакло глобално лидерство Кине и њено блиско и трајно партнерство са Русијом, док две суседне силе настоје да преобликују глобални поредак у своју корист, на рачун Сједињених Држава и њихових савезника.
Кина и Русија хоће да преобликују светски поредак
Пети самит Шангајске организације за сарадњу (ШОС) - регионалног безбедносног клуба који су основали Москва и Пекинг - одржан је у северној луци Тјенђин и представља највећи дипломатски догађај Кине ове године. Привукао је политичке "тешкаше" међу којима су руски председник Владимир Путин, индијски премијер Нарендра Моди и турски председник Реџеп Тајип Ердоган. Чланице ШОС су и Иран, Пакистан, Белорусија, Киргистан, Таџикистан и Узбекистан.
На самиту је Си Ђинпинг обећао две милијарде јуана (280 милиона долара) у грантовима државама чланицама ШОС током ове године, као и додатних 10 милијарди јуана (1,4 милијарде долара) у зајмовима банкарском конзорцијуму ШОС у наредне три године, а све зарад "лакше трговине и инвестиција".
Касније током дана, Си је представио нову Иницијативу за глобално управљање, наставак своје три раније "иницијативе" - о безбедности, развоју и цивилизацији - које заједно представљају оквир његове визије преобликованог међународног поретка.
- Радујем се сарадњи са свим државама на успостављању праведнијег и равноправнијег система глобалног управљања. Морамо наставити да рушимо зидове, а не да их подижемо; да тежимо интеграцији, а не раздвајању - рекао је Си, додајући да ће практиковати мултилатерализам.
Исток против Запада
Сијева визија се супротставља ономе што Пекинг види као темеље светског поретка предвођеног Сједињеним Државама, противећи се савезницима попут НАТО - за који сматра да постоји ради спровођења система заснованог на правилима Запада - и доводећи у питање концепт универзалних људских права. Кина сада настоји да прерасподели моћ у оквиру Уједињених нација и других тела за која сматра да су неправедно под доминацијом Запада.
Иако није директно поменуо САД, кинески лидер је обећао да ће се супротставити "хегемонизму", "менталитету Хладног рата" и "силеџијским праксама" - то су изрази које Пекинг често користи када критикује Вашингтон.
Док Трамп узбуњује нације глобалним трговинским ратом, повлачењем из међународних организација, смањивањем стране помоћи и претњама на друштвеним мрежама, Пекинг посматра Америку као земљу која подрива међународни поредак у чијој градњи је учествовала, и види прилику да унапреди сопствену визију као алтернативу.
Понављајући Сијеве речи, Путин је рекао да ШОС поставља темеље за "нови систем" безбедности у Евроазији, представљајући га као алтернативу савезницима које предводи Запад, а против којих се он дуго борио.
Нови систем, рекао је Путин, "заменио би застареле евроцентричне и евроатлантске моделе, узео би у обзир интересе што ширег круга земаља, био би заиста уравнотежен и не би дозволио да поједине државе обезбеђују сопствену безбедност на рачун других".
Пекинг и Москва јачају везе
Самит је послужио као демонстрација све чвршћих веза између Кине и Русије, као и пријатељства које су током година изградила двојица ауторитарних лидера.
Дубока лична повезаност између двојице државника била је уочљива у недељу увече, када су Си Ђинпинг и његова супруга Пенг Лијуан приредили свечану вечеру добродошлице за лидере учеснике самита. Снимак који је објавила руска државна новинска агенција РИА приказао је Сија и Путина како се смешкају док разговарају на догађају, откривајући другачију страну иначе суздржаног кинеског лидера, као и његову топлу и опуштену комуникацију са руским колегом.
Самит ШОС такође је био прва прилика за сусрет двојице лидера након Путиновог самита са Трампом на Аљасци у августу и одржан је у тренутку када се Путин опире притисцима са Запада да оконча своју инвазију.
Руски председник је у свом говору на самиту ШОС поновио своје тезе о рату у Украјини, рекавши да криза "није настала као последица руске агресије против Украјине, већ као последица државног удара у Украјини, који је подржао и испровоцирао Запад". Он је похвалио напоре Кине и Индије у посредовању око решавања кризе и описао "разумевање" постигнуто са Трампом на састанку на Аљасци као "отварање пута ка миру у Украјини".
Посматрачи су оценили да је руски лидер искористио ово окупљање како би показао да није изолован на глобалној сцени.
- Путин ће настојати да представи отпорност Русије и подршку Кине као доказ да западне санкције и изолација нису дале резултате. Истовремено, покушаће да продуби стратешко усклађивање са Пекингом и да покаже да Москва има снажне партнере чак и док Вашингтон појачава притисак да се рат оконча - изјавио је Ли Мингђанг, ванредни професор у Школи за међународне студије С. Раџаратнам у Сингапуру.
Рат у Украјини једна од тема
Кина се од раних дана инвазије на Украјину показала као кључни стуб дипломатске и економске подршке Владимиру Путину, чак и док тврди да је неутрална у сукобу.
Кинеске фирме су купиле огромне количине руске нафте по сниженим ценама и обезбедиле јој кључну трговину, укључујући робу двоструке намене за коју западни лидери тврде да је ојачала руску одбрамбену индустријску базу.
Трамп је раније овог лета запретио да ће се обрушити на то партнерство, рекавши да би Кина могла да се суочи са великим тарифама на своју робу ако настави да купује гориво из Русије док води рат. Досад се то није десило, али су САД прошле недеље увеле такве казнене мере Индији.
Трамп губи Индију, Моди ближи Сију
Управо су Трампове тарифе од 50 одсто нарушиле његове односе са Нарендром Модијем, али и убрзале опрезни процес приближавања Њу Делхија и Пекинга. Индијски лидер се у недељу састао са Сијем, што је била његова прва посета Кини после седам година.
Моди и Путин одржали су и готово једносатни приватни састанак у руској председничкој лимузини "Аурус", на путу ка формалним разговорима, пренела је руска државна телевизија.
- Индија и Русија су увек стајале раме уз раме чак и у најтежим временима. Непрестано водимо дијалог о ситуацији у Украјини. Поздрављамо све недавне напоре за мир - рекао је Моди.
Следи војна парада у Кини
Си Ђинпинг припрема и велику војну параду 3. септембра, што ће бити демонстрација моћи Пекинга. Аналитичари кажу да Си види ову војну параду и самит ШОС као дипломатски подухват у критичном тренутку.
Коначан списак гостију на паради засад није познат, а ово су имена позваних лидера:
-Владимир Путин, председник Русије
-Александар Вучић, председник Србије
-Реџеп Тајип Ердоган, председник Турске
-Ким Џонг Ун, председник Северне Кореје
-Нарендра Моди, премијер Индије
-Илхам Алијев, председник Азербејџана
-Никол Пашињан, премијер Јерменије
-Александар Лукашенко, председник Белорусије
-Роберт Фицо, премијер Словачке
Севернокорејски лидер кренуо је за Пекинг својим специјалним возом. Занимљиво је да ће то бити први пут да Ким, који је преузео власт крајем 2011. године, присуствује мултилатералном дипломатском догађају, наводи агенција Јонхап и подсећа да је његов деда и оснивач Северне Кореје Ким Ил Сунг присуствовао војној паради у Пекингу 1959.
Кимово присуство на војној паради било би основ за могући, досад невиђени, трилатерални састанак са Путином и Ђинпингом.
(Blic, CNN)