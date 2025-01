ОВО ЈЕ ШЕСТ КЉУЧНИХ ТАЧАКА ГОВОРА ДОНАЛДА ТРАМПА Од „страшне издаје“ до “инвазије“

Трамп је свој први говор као 47. председник САД започео изјавом да "златно доба Америке почиње управо сада".

Он је нагласио да ће под његовим надзором нација поново "да просперира и да буде поштована" широм света, и обећао да ће му, током сваког дана мандата, Америка бити приоритет.

Председник је оштро критиковао образовни и здравствени систем САД, рекавши да су избори за његов други мандат "прилика за потпуно и коначно окретање од страшне издаје" и да ће обновити веру, богатство, демократију и слободу америчког народа.

Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z

— President Donald J. Trump (@POTUS) January 20, 2025