ПРИЗОР ЈЕ ЈЕЗИВ

(ВИДЕО) ПАКЛЕНА НОЋ У УКРАЈИНИ Четворо мртвих, међу њима двоје деце У РАЗОРНОМ РУСКОМ НАПАДУ СРУШЕНЕ ЗГРАДЕ, ДЕСЕТИНЕ ПОВРЕЂЕНИХ

28.08.2025. 08:45 09:06
Пише:
Дневник
Извор:
blic.rs
Фото: Screenshot X / Anton Gerashchenko

Најмање четири особе, међу којима двоје деце, погинуло је у комбинованом нападу на Кијев током ноћи, док су најмање 24 особе повређене, изјавио је украјински министар унутрашњих послова Игор Клименко.

"Тешка ноћ за Кијев. Службе за ванредне ситуације раде на месту штете коју је проузроковао руски комбиновани напад. Нажалост, има жртава. До сада су четири особе погинуле, укључујући двоје деце", написао је он на Телеграму, преноси Укринформ. 

У нападу је погођено више од 20 локација у различитим деловима Кијева, укључујући Дарнички, Дњепровски, Соломјански, Шевченкивски, Голосеивски, Оболонски и Десњански округ. 

Највећа штета у ове две области

Највећа штета забележена је у стамбеним зградама у Дарницком и Дњепровској области. 

"Према првим информацијама у округу Дарницки срушила се петоспратница", рекао је градоначелник Виталиј Кличко. 

Оштећене су и стамбене зграде од девет и 16 спратова, приватне куће, паркинг и вртић.

У Дњепровској области, дрон је ударио у двориште деветоспратнице, изазивајући пожар, док су аутомобили на више локација изгорели.

У Соломјанском округу, пожар је локализован у приватној стамбеној згради, док је у Шевченкивском оштећено неколико нестамбених зграда и аутомобили.

 

У Кијеву оштећен и тржни центар у центру града

У Голосеивском округу, пожари су изазвали оштећења на више од 10 кућа, док су на неколико локација разбијени прозори и оштећени аутомобили.

У Десњанском и Оболонском округу забележена су мања оштећења, а у Кијеву је оштећено више објеката, укључујући тржни центар у центру града.

Како се наводи на бројним стравичним снимцима који пристижу из Кијева, неки су грађани затрпани испод рушевина.

Прелиминарни извештаји говоре о великом броју уништених објеката, хиљадама разбијених прозора, док се спасилачке службе и даље налазе на терену.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

(blic.rs)

Украјина Кијев
Извор:
blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
