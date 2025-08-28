ПРИЗОР ЈЕ ЈЕЗИВ
(ВИДЕО) ПАКЛЕНА НОЋ У УКРАЈИНИ Четворо мртвих, међу њима двоје деце У РАЗОРНОМ РУСКОМ НАПАДУ СРУШЕНЕ ЗГРАДЕ, ДЕСЕТИНЕ ПОВРЕЂЕНИХ
Најмање четири особе, међу којима двоје деце, погинуло је у комбинованом нападу на Кијев током ноћи, док су најмање 24 особе повређене, изјавио је украјински министар унутрашњих послова Игор Клименко.
"Тешка ноћ за Кијев. Службе за ванредне ситуације раде на месту штете коју је проузроковао руски комбиновани напад. Нажалост, има жртава. До сада су четири особе погинуле, укључујући двоје деце", написао је он на Телеграму, преноси Укринформ.
❗️#ruZZian terrorists brutally attacked #Kyiv with ballistic missiles, Kinzhal, cruise missiles, and numerous Shaheds — strikes hit 20+ locations across 7 districts. pic.twitter.com/2h6jqHhxMK
— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) August 28, 2025
У нападу је погођено више од 20 локација у различитим деловима Кијева, укључујући Дарнички, Дњепровски, Соломјански, Шевченкивски, Голосеивски, Оболонски и Десњански округ.
Највећа штета у ове две области
While Russia attacks residential buildings and daycares in Kyiv (there are reports of damage, destruction and at least four injured people), in Russia itself, Afipsky and Novokuibyshev oil refineries are on fire after drone attacks. pic.twitter.com/REPXaETU1b
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 28, 2025
Највећа штета забележена је у стамбеним зградама у Дарницком и Дњепровској области.
"Према првим информацијама у округу Дарницки срушила се петоспратница", рекао је градоначелник Виталиј Кличко.
Оштећене су и стамбене зграде од девет и 16 спратова, приватне куће, паркинг и вртић.
У Дњепровској области, дрон је ударио у двориште деветоспратнице, изазивајући пожар, док су аутомобили на више локација изгорели.
У Соломјанском округу, пожар је локализован у приватној стамбеној згради, док је у Шевченкивском оштећено неколико нестамбених зграда и аутомобили.
While the whole world waits for putin to agree to negotiations, in Kyiv people trapped under the rubble after Russia’s attack are begging for help. pic.twitter.com/TTECbgkuOl
— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025
У Кијеву оштећен и тржни центар у центру града
У Голосеивском округу, пожари су изазвали оштећења на више од 10 кућа, док су на неколико локација разбијени прозори и оштећени аутомобили.
У Десњанском и Оболонском округу забележена су мања оштећења, а у Кијеву је оштећено више објеката, укључујући тржни центар у центру града.
Како се наводи на бројним стравичним снимцима који пристижу из Кијева, неки су грађани затрпани испод рушевина.
Прелиминарни извештаји говоре о великом броју уништених објеката, хиљадама разбијених прозора, док се спасилачке службе и даље налазе на терену.
(blic.rs)