overcast clouds
24°C
10.09.2025.
Нови Сад
eur
117.164
usd
99.9863
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАПА ЛАВ XIV ПРИПРЕМА СВОЈ ПРВИ ДОКУМЕНТ Наставља тамо где је папа Фрања стао

10.09.2025. 18:29 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
papa
Фото: Tanjug (AP Photo/Gregorio Borgia)

ВАТИКАН: Папа Лав XIV се спрема да објави свој први документ од када је изабран за папу пре четири месеца, у коме ће бити наведени његови приоритети, међу којима су и потребе сиромашних у свету, потврдила су три извора која су упозната са том материјом.

Текст, познат као апостолска ексхортација, вероватно ће носити назив "Dilexit te" (Волео те је) и биће објављен у наредних неколико недеља, рекли су извори за Ројтерс.

Наслов новог текста сугерише јаку везу са папом Фрањом, који је преминуо у априлу након што је 12 година водио Католичку цркву са 1,4 милијарде чланова. 

Његов последњи важнији документ, енциклика, објављен је у октобру прошле године под називом "Dilexit nos" (Волео нас је). 

Папе често пишу документ у којем наводе своје приоритете у првим месецима свог мандата, а још није познато да ли ће се документ који ће објавити папа Лав XIV бавити са више тема, или ће се фокусирати на једно питање.

папа Лав XIV ватикан документ
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај