ПАПА ЛАВ XIV ПРИПРЕМА СВОЈ ПРВИ ДОКУМЕНТ Наставља тамо где је папа Фрања стао
ВАТИКАН: Папа Лав XIV се спрема да објави свој први документ од када је изабран за папу пре четири месеца, у коме ће бити наведени његови приоритети, међу којима су и потребе сиромашних у свету, потврдила су три извора која су упозната са том материјом.
Текст, познат као апостолска ексхортација, вероватно ће носити назив "Dilexit te" (Волео те је) и биће објављен у наредних неколико недеља, рекли су извори за Ројтерс.
Наслов новог текста сугерише јаку везу са папом Фрањом, који је преминуо у априлу након што је 12 година водио Католичку цркву са 1,4 милијарде чланова.
Његов последњи важнији документ, енциклика, објављен је у октобру прошле године под називом "Dilexit nos" (Волео нас је).
Папе често пишу документ у којем наводе своје приоритете у првим месецима свог мандата, а још није познато да ли ће се документ који ће објавити папа Лав XIV бавити са више тема, или ће се фокусирати на једно питање.