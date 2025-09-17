ПЛАНИНАР ПОПРСКАО ГРИЗЛИЈА БИБЕР СПРЕЈОМ Медвед тешко повредио младића (29) ХОРОР У НАЦИОНАНОМ ПАРКУ ЈЕЛОУСТОН
ЊУЈОРК: Младић стар 29 година претпрео је озбиљне повреде када га је напао медвед у америчком национаном парку Јелоустон, преносе данас локални медији.
Ово је први такав инцидент у парку за више од четири године, а у току је истрага о околностима напада.
Нападнути младић је задобио повреде по грудима и левој руци, али није животно угрожен, саопштиле су власти, преноси Еј-Би-Си њуз.
Он се кретао стазом дуж језера Турбид, када је срео медведа којег је попрскао бибер спрејем, навела је служба националног парка.
Младић је званичницима казао да је мислио да је у питању мрки медвед, али судећи по величини и понашању животиње, власти парка верују да је реч о гризлију.
Лекари службе националног парка стигли су на лице места и одвели повређеног младића до оближње клинике, а потом је он хеликоптером пребачен до локалне болнице.
Стаза код језера Турбид остаће затворена до даљег, навеле су власти парка, додајући да никакве мере неће бити предузете против медведа, с обзиром да је његов напад на туристу био одбрамбена реакција, наводи Еј-Би-Си њуз.
Ово је први инцидент у парку Јелоустон у којем је медвед повредио човека после 2021, када је гризли напао једног планинара.