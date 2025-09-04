ПОЛА МИЛИОНА ЉУДИ ЕВАКУИСАНО ЗБОГ ПОПЛАВА Пакистан на ногама
ИСЛАМАБАД: Поплаве које су погодиле источну пакистанску провинцију Пунџаб принудиле су преко пола милиона људи да напусте домове у протекла 24 сата, саопштили су данас званичници.
Након најновијих евакуација, укупан број расељених од прошлог месеца достигао је 1,8 милиона, саопштио је локални званичник Набил Џавед, пренео је АП.
Најтеже погођене области су Музафаргар и Мултан, где је поплављено преко 3.900 села након што су се пре две недеље излиле три реке, додао је он.
Власти су поставиле шаторе за угрожене становнике у овим подручјима.
"Више од 3,8 милиона људи је погођено поплавама у Пунџабу", саопштио је Џавед.
Национална управа за ванредне ситуације навела је данас да се очекује да ће нови налет монсунских киша трајати још 24 до 48 сати, што ће додатно подићи ниво реке Индус и угрозити јужну провинцију Синд.
Директор Управе за ванредне ситуације у Пунџабу, Ирфан Али Kатиа, казао је да хиљаде спасилаца учествују у операцијама пружања помоћи, док је и војска ангажована у евакуацији људи и животиња из поплављених области, наводи АП.
"Помоћ за расељене људе је на путу, а једна од највећих спасилачких операција још траје", рекао је он.
Kако је Kатиа навео, приоритет је спасавање живота, пошто је реч о најтежим поплавама у историји Пунџаба.
Он је додао да су обилне монсунске кише, као и вода испуштена из брана у Индији повећали ниво река до опасног нивоа.
Индија је данас дипломатским каналима упутила упозорење Исламабаду на могуће прекограничне поплаве, што је треће такво обавештење ове недеље, подсећа АП.
Поплаве су најтеже од 2022., када је живот избубило 1.700 људи у Пакистану.