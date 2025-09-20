clear sky
ПОЉСКА ДИГЛА АВИОНЕ ОПАСНО СЕ ЗАКУВАЛО НА ИСТОКУ ЕВРОПЕ! Руси извели масован удар на Украјину ракетама и дроновима, има мртвих!

20.09.2025. 08:46 08:54
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: youtube prinstcrin/ DRM News

Због активности далекометних ваздушних снага Руске Федерације које су изводиле ударе на територију Украјине, пољске и НАТО ваздухопловне снаге су јутрос деловале у ваздушном простору Пољске, саопштила је оперативна команда пољског Генералштаба на X мрежи.

Како се наводи у објави на X мрежи, у складу са важеćим процедурама, оперативни командант Оружаних снага Пољске активирао је све расположиве снаге и ресурсе којима располаже.

Дежурни ловачки парови су подигнути у ваздух, а системи противваздушне одбране и радарског извиђања на земљи достигли су највиши ниво приправности, прецизира се у саопштењу пољске војске.

Након што су престали далекометни удари руске војске на Украјину престало је и дејство пољских и савезничких ваздухопловних снага у ваздушном простору Пољске, а сви системи враћени су у стандардну оперативну активност, закључује се у саопштењу оперативне команде пољског Генералштаба.

Након што су престали далекометни удари руске војске на Украјину престало је и дејство пољских и савезничких ваздухопловних снага у ваздушном простору Пољске, а сви системи враћени су у стандардну оперативну активност, закључује се у саопштењу оперативне команде пољског Генералштаба.

Руске трупе су јутрос покренуле комбиновани удар на територији Украјине користећи крстареће ракете и дронове, а широм те земље је проглашена ваздушна узбуна.

Експлозије су се чуле у Павлограду и Николајеву око 4:40 часова по локалном времену, током прве серије ракетних удара. Додатне експлозије одјекнуле су у Дњепру нешто после 6 часова.

Једна особа је погинула у руском ваздушном нападу на вишеспратну стамбену зграду у Дњепру, саопштио је градоначелник Борис Филатов.

Начелник Дњепропетровске области (ОВА), Сергиј Лисак, потврдио је да су напад извеле руске снаге, користећи јуришне беспилотне летелице и ракете, пренео је Униан.

 

 

 

Пољска Русија Украјина
Вести Свет
