СВЕТЛУЦАВА БУДУЋНОСТ Откривен рудник злата вредан милијарде НОВО НАЛАЗИШТЕ МЕЊА ЕКОНОМСКУ МАПУ РЕГИОНА
Рудник злата на североистоку Обале Слоноваче ускоро прелази из сфере гласина у стварност. Компанија "Ресолуте Мининг" саопштила је да откривено налазиште у Доропу има капацитет од више од 100 тона злата, чиме земља улази у сам врх афричке златне индустрије.
Прва производња планирана је за 2028. годину, а очекује се отварање хиљада радних места. Влада овај пројекат види као ресурс од националног значаја, док експерти наглашавају да Обала Слоноваче тиме учвршћује позицију у конкурентном западноафричком сектору злата.
Колико је рудник заиста вредан
Према студији изводљивости из 2024. године, рудник би могао да производи у просеку 167.000 унци злата годишње током наредних десет година, уз процењене трошкове од 1.047 долара по унци. Укупни приходи државе могли би да достигну скоро 300 милијарди ЦФА франака, што би значајно повећало јавне приходе.
Пројекат је већ добио кључне дозволе. Еколошки сертификат издат је у јуну 2024, а у току је процес издавања рударске лиценце. Ако све прође по плану, изградња рудника могла би да почне почетком 2026. године и да траје око две године.
У фази градње очекује се ангажовање великог броја радника, док ће у периоду рада рудника локално становништво добити прилику за обуку и запошљавање на специјализованим позицијама.
Шта доноси локалним заједницама
Осим нових путева, здравствених и образовних установа, пројекат би требало да обезбеди и дугорочне изворе прихода. Међутим, стручњаци упозоравају да стварни резултати зависе од глобалне цене злата, динамике производње и строге контроле трошкова.
Најважнији кораци за праћење су:
-
Добијање рударске лиценце
-
Откуп земљишта
-
Нова оптимизација плана експлоатације
Научници паралелно истражују геолошку структуру региона, која обећава даља открића.
