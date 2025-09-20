ТЕМА ДНЕВНИКА: КОЛИКО ТРАЈЕ ТРЕЋЕ ДОБА У пензију са 64, просечна старост 73 године ПОЉОПРИВРЕДНИЦЕ НАЈДУГОВЕЧНИЈЕ
Код пољопривредника је стаж 22 године код мушкараца, а 19 код жена, док су инвалидске пензије у овом сектору просечно трајале 15 године код мушкараца, а 13 код жена.
Просечан стаж пензионера је 33 године за мушкараце, а 31 за жене показују подаци из годишњег билтенa Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Код инвалидских пензија стаж је краћи и износи 23 године код мушакраца а 21 код жена.
У Србији је прошле године просечна старост за одлазак у пензију била 64 године и код мушкараца и код жена, док је код инвалидске то било 56 код мушкараца, а 55 година код жена.
Просечна старост пензионера у 2024 години је 73 године за оба пола, а код пензионера који примају инвалидску пенизју је 69 године код мушараца и 68 код жена.
Најдуже су живеле жене пољопривреднице којима је животни век био у просеку 84 године, док су пољопривредници живели до 82 године. Просечна старост свих категорија пензија је 80 код жена, а 78 код мушкараца.
У Србији је највише особа у инвалидску пензију одлазило због различииг врста тумора и таквих је 30, 2 одсто, потом због болести система крвотока 25,8, па, болести мишићнокоштаног система и везивног ткива 11, 8, душевних поремећаја 8,1 одсто, те болести нервног система 5,3 одсто и тако даље.
У прошлој години је било 94.090 нових корисника, а трајно је обустављено 87.856 пензија.
Највећа је разлика у пољопривредним пензијама где се из бројева годинама уназад може видети да је све више гашења пензија, а све мање нових пензиоера у овом сектору. Тако је и прошле године нових пензиоера 3.639, а трајно је угашено 9.503.
Ради бољег информисања заинтересованих корисника података из области пензијског и инвалидског осигурања, у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање како су појаснили припремљен је Статистички годишњи билтен, у коме су прегледно, хронолошки, номинално и графички представљени подаци који се прате и oбрађују у Фонду.
- Статистичким годишњаком су обухваћени подаци о: осигураницима и корисницима пензијe према категорији осигураника, броју корисника пензија по врсти пензије, просечном износу пензије и односу пензије и зараде без пореза и доприноса, новим корисницима пензије и онима којима је престало право на пензију. Затим, пензијама по општим и посебним прописима, корисницима новчане накнаде за помоћ и негу и телесно оштећење као и броју корисника и просечном износу пензије по филијалама и општинама. Од 2015. године податак за старосне пензије обухвата и старосне превремене пензије – појашњено је у годишњем билтену Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.