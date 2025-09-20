ТЕХНИЧКИ КВАР ИЗАЗВАО ХАОС НА АЕРОДРОМУ Готово 900 летова одложено или отказано
Стотине летова у и из Даласа одложено је или отказано због проблема са телекомуникационом опремом, што је изазвало велике поремећаје на једном од најпрометнијих аеродрома у Сједињеним Америчким Државама, објавио је Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.
Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) саопштила је да су летови на Међународном аеродрому "Далас-Форт Ворт" успорени због проблема са опремом локалне телефонске компаније, док је сличан проблем утицао и на аеродром "Далас Лав Филд".
ФАА је нагласила да ти проблеми нису били повезани са опремом саме агенције. До јуче поподне, према подацима "FlightAware", готово 700 летова са и до аеродрома Далас-Форт Ворт било је одложено, док је око 200 летова отказано.
На аеродрому "Лав Филд", 160 летова је имало кашњења, док је један лет отказан. Портпарол аеродрома "Лав Филд" рекао је да су у сталној комуникацији са ФАА и партнерима и да раде на минимизирању поремећаја.
Аеродром "Далас-Форт Ворт" је на друштвеној платформи Икс објавио да ФАА управља кашњењима у том подручју. Од поподнева, летови са аеродрома "Лав Филд" каснили су у просеку око 30 минута, док су на аеродрому "Далас-Форт Ворт" летови других авио-компанија каснили више од сат времена.
Американ ерлајнс је обуставио слетања због проблема са контролом летења.
ФАА је саопштила да проблеми нису повезани са застарелом опремом која се користи за контролу лета, као ни са националним недостатком контролора, који је раније ове године изазвао кашњења на аеродрому "Њуарк Либерти".
Савет за обнову технологије и запошљавање нових контролора још увек траје, али се очекује да ће потрајати неколико година.