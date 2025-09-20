КОЛАПС НА АЕРОДРОМИМА ШИРОМ ЕВРОПЕ! Отказани летови због хакерских напада
Летови су одложени и отказани на неколико европских аеродрома након хакерских напада на системе чекирања и укрцавања.
Компанија „Колинс ероспејс“ (Collins Aerospace), која пружа услуге за више авио-компанија широм света, наводно "има технички проблем који може проузроковати кашњења за путнике у одласку".
На удару су аеродроми Хитроу у Лондону, у Бриселу и Берлину, а путницима се саветује да провере статус својих летова са авио-компанијама пре него што стигну на аеродром.
"Иако добављач ради на брзом решавању проблема, саветујемо путницима да провере статус свог лета са својом авио-компанијом пре путовања. Молимо вас да дођете најраније три сата пре дуголинијског лета или два сата пре домаćег лета. Додатне колеге су доступне у зонама за пријаву како би помогле и смањиле поремеćаје. Извињавамо се због евентуалних непријатности", рекао је портпарол аеродрома Хитроу.