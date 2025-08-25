ПОЉСКА НЕ НАМЕРАВА ДА ШАЉЕ ТРУПЕ У УКРАЈИНУ Пољски премијер се састао са канадским колегом
ВАРШАВА: Варшава не намерава да шаље војнике у мисију у Украјину након завршетка рата, али ће Пољска бити одговорна за логистичку организацију помоћи Kијеву, као и за заштиту европске границе, изјавио је данас пољски премијер Доналд Туск на конференцији за медије након састанка са канадским премијером Марком Kарнијем.
Разговори су били фокусирани на билатералне односе између Пољске и Kанаде и актуелну међународну ситуацију, посебно у области безбедности, пише портал "Онет Вјадомошћи" (Onet Wiadomości).
"Убрзали смо процес продубљивања стратешке сарадње. Ускоро ћемо подићи наше пољско-канадске односе на ниво стратешког партнерства. Обојица смо изразили намере да убрзамо овај процес", рекао је Туск на конференцији за новинаре.
Он је нагласио да би, заједно са канадским премијером, могао да потврди спремност Kанаде и Пољске да наставе да помажу Украјини у њеној одбрани од руске агресије.
"Веома тесно ћемо сарађивати са Kанадом. Потврдио сам да Пољска не намерава да шаље трупе у мисију у Украјину након завршетка рата, али ће Пољска бити одговорна за логистичку организацију помоћи Украјини, као и за заштиту европске границе", изјавио је Туск.
Портал подсећа да према резултатима најновијег истраживања које је спровео СW Ресеарцх за "Рзецзпосполита", чак 66,8 одсто Пољака не верује да ће Русија престати са агресивним акцијама против других земаља након могућег мировног споразума са Украјином.
Само 14,7 одсто испитаника изразило је поверење да ће Русија окончати своје војне операције, док 18,5 одсто није имало мишљење о том питању.