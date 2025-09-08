overcast clouds
НЛО ПАО У ПОЉСКОЈ, ГРАНИЧАРИ ПРОНАШЛИ ОСТАТКЕ ЛЕТИЛИЦЕ! Покренута истрага, држава у високом стању приправности

08.09.2025. 09:06 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Танјуг
НЛО
Фото: pixabay.com

Пољски граничари су пријавили да су пронашли остатке неидентификованог летећег објекта у селу у близини границе са Белорусијом, саопштила је касно синоћ пољска полиција.

У саопштењу се наводи да је полиција обавештена синоћ да су граничари пронашли остатке неидентификованог летећег објекта у близини граничног прелаза Тереспољ у Полатичама, пренео је Ројтерс.

Полиција је објавила на Фејсбуку да обезбеђује место где су пронађени остаци летећег објекта и да нико није повређен у инциденту.

Пољска је у стању високе приправности након што је залутала украјинска ракета погодила јужно пољско село 2022. године, када су погинуле две особе, неколико месеци након почетка руске инвазије на Украјину.
 

нло Пољска мистерија
Вести Свет
