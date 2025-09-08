НЛО ПАО У ПОЉСКОЈ, ГРАНИЧАРИ ПРОНАШЛИ ОСТАТКЕ ЛЕТИЛИЦЕ! Покренута истрага, држава у високом стању приправности
08.09.2025. 09:06 09:27
Пољски граничари су пријавили да су пронашли остатке неидентификованог летећег објекта у селу у близини границе са Белорусијом, саопштила је касно синоћ пољска полиција.
У саопштењу се наводи да је полиција обавештена синоћ да су граничари пронашли остатке неидентификованог летећег објекта у близини граничног прелаза Тереспољ у Полатичама, пренео је Ројтерс.
Полиција је објавила на Фејсбуку да обезбеђује место где су пронађени остаци летећег објекта и да нико није повређен у инциденту.
Пољска је у стању високе приправности након што је залутала украјинска ракета погодила јужно пољско село 2022. године, када су погинуле две особе, неколико месеци након почетка руске инвазије на Украјину.