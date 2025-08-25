clear sky
ПОЉСКИ ПРЕДСЕДНИК НАВРОЦКИ ДИРЕКТАН Стоп бандеризму, украјински "бандеровски симболи" биће законски изједначени са нацизмом

25.08.2025. 16:02 16:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ polsatnews.pl

ВАРШАВА:Пољски председник Карол Навроцки најавио је данас законску иницијативу којом би се "бандеровски симболи", повезани са спорним вођом покрета за независност Украјине у 20. веку Степаном Бандером, изједначили са нацистичким и комунистичким симболима у кривичном законику Пољске.

"Да бисмо елиминисали руску пропаганду и успоставили пољско-украјинске односе засноване на стварном партнерству, међусобном поштовању и обостраној осетљивости, сматрам да би у нацрт закона требало да укључимо јасан слоган: стоп бандеризму", рекао је Навроцки, преноси пољски портал РМФ24. 

Он је додао да ће се ти симболи законски изједначити са нацизмом и совјетским комунизмом, као и да ће се извршити ревизије закона о Комисији за гоњење злочина против пољске нације у вези са злочинима Организације украјинских националиста (ОУН), коју је предводио Бандера. 

Навроцки је истакао да је та иницијатива у интересу пољске националне заједнице и добрих односа са Украјином, који треба да буду изграђени на "темељима правде, истине и против руске пропаганде". 

Међу "бандеровским симболима" налазе се застава ОУН, украјински грб са мачем и портрети Степана Бандере, који се на Западу слави као херој, док источна Украјина и Русија тврде да је он био саучесник у насиљу над Русима, укључујуćи у погромима током Другог светског рата.

Пољска степан бандера Украјина
Вести Свет
