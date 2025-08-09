ПООШТРЕНА АКЦИЈА ПРОТИВ ОНИХ КОЈИ РАДЕ БЕЗ ДОЗВОЛЕ Ухапшено више стотина илегалних достављача хране
Више стотина азиланата који илегално раде као курири за компаније за доставу хране ухапшено је у Великој Британији крајем јула у пооштреној акцији против особа које раде без дозволе, преносе данас британски медији.
У периоду од 20. до 27. јула, званичници су саслушали 1.780 особа због сумње да раде илегално, а њих 280 је након тога ухапшено у областима као што су Хилингдон у северозападном Лондону, Дамфрис у Шкотској и Бирмингему, пренео је Скај њуз.
Од тог броја, 89 особа биће удаљено из земље, док се за 53 ревидира њихов статус азиланата који би могао да им буде суспендован, или одузет.
Британско министарство унутрашњих послова навело је да је ова операција фокусирана на илегални рад и особе које раде као достављачи хране.
Компаније за доставу, Деливероо, Убер Еатс и Јуст Еат, саопштиле су да ће у наредним месецима пооштрити мере провере и препознавања лица како би се спречило да неко ради као достављач без дозволе.
Министарка за безбедност граница Анђела Игл казала је да илегални рад угрожава граничну безбедност и да су власти одлучно пооштриле мере против те појаве.
У међувремену, британске власти су изрекле казне за 51 фирму, укључујући перионице аутомобила и ресторане, који би могли да плате значајне новчане износе ако се утврди да су запошљавали особе без права на рад у Великој Британији.