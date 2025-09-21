ПОСЛЕ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ, КАНАДЕ И АУСТРАЛИЈЕ Још једна држава признала Палестину
21.09.2025. 21:59 22:02
Португалија је данас признала Државу Палестину, изјавио је португалски министар спољних послова Пауло Рангел.
"Португал се залаже за решење две државе као једини пут до трајног мира", рекао је Рангел, преноси агенција Луса.
Раније данас Велика Британија, Канада и Аустралија такође су званично признале палестинску државу.
Палестину тренутно признаје 150 држава од 193 државе чланице УН, што је око 75 одсто, али она нема међународно договорене границе, главни град нити војску.
Од новембра 2012. године она има статус државе посматрача, која није чланица у Генералној скупштини Уједињених нација.