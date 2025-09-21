"ЉУДИ СУ ВРИШТАЛИ ИЗ АУТОМОБИЛА, ПРИЗОР ЈЕ БИО ЈЕЗИВ" Тешка саобраћајка код Шумадија сајма
21.09.2025. 23:43 23:47
Вечерас се код Шумадија сајма догодила тешка саобраћајна незгода у којој су учествовали камион и путнички аутомобил.
Према првим информацијама, повређено је шест особа, од којих је неколико задобило теже повреде. На лице места одмах су изашле екипе полиције и Хитне помоћи.
„Био је огроман ударац, људи су вриштали из аутомобила, призор је био језив“, рекао је један од очевидаца за агенцију РИНА који се затекао на месту несреће.
Саобраћај је тренутно успорен док траје увиђај, а возачима се саветује додатни опрез приликом проласка овим делом пута.