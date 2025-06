(ВИДЕО) ПОЖАРИ БЕСНЕ НА ХИОСУ ВЕЋ ЧЕТВРТИ ДАН! Хиљаде хектара под пламеном, борба са стихијом не престаје СУМЊА СЕ НА НАМЕРНО ПОДМЕТАЊЕ

Ватра је захватила заштићено подручје природе и археолошко налазиште, са пламеном висине до 30 метара

У гашењу пожара на грчком острву Хиос, које траје четврти дан, учествује велики број ватрогасних екипа и добровољаца, док се ватра повремено појављује на новим местима, а грчке власти изнеле су сумње да су пожари подметнути.

Сумња се да су пожари подметнути

Како преноси Катимерини, министар за климатске кризе и цивилну заштиту Јаниса Кефалогијаниса, изјавио је да се озбиљно испитује могућност организоване криминалне активности, због сумњи да су пожари на Хиосу подметнути.

"Када пожари истовремено избију на тако раштрканим местима, морамо говорити о сумњивој активности", казао је Кефалогијанис

Слабљење ветра јуче је помогло у гашењу пожара, док су се ватрогасци у великој мери борили да спрече ватру да се прошири до неприступачних места, где би његово гашење било још теже.

