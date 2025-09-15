ПРОНЕВЕРЕНИ ЕУ ФОНДОВИ Новац уложен у приватне луксузне виле и лажне пансионе ОГРОМАН СКАНДАЛ ТРЕСЕ СЛОВАЧКУ!
Словачка се суочава са озбиљним оптужбама за злоупотребу европских фондова намењених руралном развоју.
Према истраживањима медија и опозиције, милиони евра из програма Заједничке пољопривредне политике утрошени су на пројекте који су на папиру представљени као пансиони за развој руралног туризма, а у стварности су постали луксузне виле и приватне резиденције политичких елита, пише Политико.
Најпознатији случај, прозван Хациенда, укључује раскошну вилу у Нитрианским Хрнчиаровцима вредну 550.000 евра. Објекат се не може резервисати путем уобичајених платформи, већ је ограђен и тешко доступан јавности. У другим селима куће финансиране европским новцем већ годинама служе као породични домови уместо туристичких садржаја.
У центру скандала Агенција коју називају "банка за олигархе"
У средишту скандала налази се национална Агенција за пољопривредна плаћања (PPA), тело Министарства пољопривреде задужено за расподелу ЕУ потпора. Критичари је називају "банком за олигархе", док бивша шефица њеног антикорупцијског одељења, Зузана Шубовá, тврди да је Агенција деценијама била заробљена у мрежи корупције и заташкавања. Она данас предводи странку Пирати и позива на гашење и изградњу потпуно нове, транспарентне институције.
Иначе, PPA је еквивалент агенцији у Грчкој која је била покретач скандала с преваром ове године присиливши неколико високих службеника на оставку, што је резултирало казном ЕУ од 400 милиона евра.
Афера је снажно одјекнула на домаћој политичкој сцени. Опозициони челници, попут Михала Шимечке из Прогресивне Словачке, тврде да је влада Роберта Фица омогућила системско извлачење десетина милиона евра. Странка Слобода и солидарност (СаС) објавила је попис свих спорних објеката, док владајући скандал називају измишљеним покушајем дестабилизације власти.
Против неких особа већ су подигнуте оптужнице
Европске институције већ годинама упозоравају на неправилности у Словачкој. Европска канцеларија за борбу против превара (ОЛАФ) и Европско јавно тужилаштво (EPPO) истражују десетине случајева повезаних с PPA, а против неких особа већ су подигнуте оптужнице. Још 2020. Европска комисија замрзнула је део исплата Словачкој због сумњи у преваре, захтевајући реформе и већу транспарентност.
Упркос томе, премијер Фицо и министар пољопривреде Ричард Такач одбацују оптужбе, називајући аферу "монтираном причом" и нападом на углед земље. Новинари и антикорупцијски активисти упозоравају, међутим, да се звиждачи и истраживачи системски уклањају из институција, док они који разоткривају злоупотребе постају мете политичких напада.
Скандал прети да додатно наруши поверење грађана у институције и отвори питање хоће ли Словачка ризиковати губитак приступа европским фондовима ако се злоупотребе не зауставе.