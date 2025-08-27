ПРВИ ПВО СИСТЕМ ПРОИЗВЕДЕН У ТУРСКОЈ Ердоган представио "Челичну куполу"
АНКАРА: Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган представио је данас први систем противваздушне одбране произведен у Турској познат као Челична купола који је испоручен турској војсци и поручио да је то "преломни тренутак за земљу и њену одбрамбену индустрију".
"Данас снабдевамо нашу војску системом Челична купола, који се састоји од 47 возила вредних 460 милиона долара, што ће изградити поверење међу савезницима и улити страх противницима“, рекао је Ердоган на церемонији у објеку гиганта одбрамбене индустрије Аселсан у Анкари, преноси Дејли сабах.
Ердоган је Челичну куполу, најављену у августу прошле године, описао као „систем система“, који интегрише локално развијене ракетне батерије, радаре, електрооптичке сензоре, комуникационе модуле и центре за командовање и контролу.
Испорука укључује системе противваздушне одбране Хисар О 100 и Сипер, радарске системе Алп 300-Г и 100-Г, системе за електронско ратовање Пуху и Редет и возила противваздушне одбране кратког домета Коркут.
Челична купола крунише године инвестиција које су помогле Турској да се трансформише из земље која се у великој мери ослања на опрему из иностранства у ону где домаћи системи задовољавају скоро све потребе њене одбрамбене индустрије.