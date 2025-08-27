РОК ЗА ОДГОВОР ДВА САТА Студенти у блокади окупљени испред Филозофског факултета ТРАЖЕ ДА ДЕКАН НАПУСТИ ЗГРАДУ
Студенти у блокади Филозофског факултета у Новом Саду који су се са грађанима који их подржавају окупили испред те установе наводећи као разлог то што су декан Миливој Алановић и група професора ушли у зграду, упутили су данас захтеве декану и затражили да на њихов мејл одовори у року од два сата.
Студенти у блокади су претходно испред зграде Факултета прочитали захтеве, а након што је декан рекао да ће на њих одговорити сутра или прекосутра, одржали су пленум и послали му мејл у којем су тражили одговор у року од два сата.
Они такође тврде да су полиција и жандармерија у згради Факултета и у мејлу траже да је напусте до 22 часа, а да до поноћи буде омогућен улаз студентима у блокади и делу запослених који их подржавају.
Студенти у блокади у мејлу кажу да ће, ако се снаге безбедности повуку до рока који су навели, окупљенима рећи "да се удаље на пристојну удаљенот од зграде" како би декан изашао ако то буде желео и додали да декан може и да остане у згради "са студентима који би тада ушли".
У мејлу стоји и да се студенти, уколико не буде испоштован њихов захтев, "боје озбиљног нарушавања могућности дијалога".
У захтевима које су прочитали испред зграде Факултета, студенти у блокади су затражили и несметано коришћење просторија зграде факултета, као и да се против студената у блокади не покрећу дисциплински поступци, а ако су покренути, да буду обустављени.
Како су навели, они су ревидирали одлуку пленума о томе да испити не могу да се одржавају у згради кажу да би то допустили.
Студенти су рекли и да ће сваког дана бити испред факултета све док декан не изађе из зграде.
Шефице два одсека ушле су у зграду како би те захтеве изнеле декану и рекле да он тренутно није спреман да изађе из јер се не осећа безбедно, а да ће на захтеве студената одговорити сутра или прекосутра.
Декан Миливој Алановић изјавио је раније данас да је још у згради факултета и да је ушао како би обезбедио услове за одржавање испитног рока јер је то неопходно за опстанак те високообразовне установе.
Алановић је рекао да је студентима у блокади предложио дијалог како би се нашло решење за тренутну ситуацију.
У згради факултета са деканом је и неколико професора, као и део vannastavnog osoblja.
Они су јуче ујутро ушли на факултет, након чега су студенти у блокади напустили зграду.
Студенти у блокади су, међутим, касније позвали на окупљање испред факултета, а група студената синоћ је ушла у зграду Филозофског преко Правног факултета, након чега је декан позвао полицију јер је, како је навео, проваљено у студентску службу.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да је полиција стигла испред зграде факултета на позив декана, а да су окупљени демонстранти без икаквог разлога физички напали припаднике полиције покушавајући да спрече долазак полицајаца до зграде, гурали их и вербално вређали.
Филозофски факултет у Новом Саду објавио је раније да ће испитни рок септембар 1, односно надокнада за децембарски испитни рок, бити одржан од 1. до 9. септембра.