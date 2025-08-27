clear sky
СЕЗОНА (НИ)ЈЕ ПРОПАЛА У јулу у Црној Гори остварено преко милион ноћења

27.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Biznis.rs
котор
Фото: Дневник (А. Савановић) - Котор

У Црној Гори је у јулу у колективном смештају остварено 234.400 долазака и 1,04 милиона ноћења туриста, показују прелиминарни подаци Монстата.

„Од укупног броја ноћења у колективном смештају 90,8 одсто остварили су страни, а 9,2 одсто ноћења домаћи туристи“, наводи се у саопштењу, преноси агенција Мина.

У структури ноћења по врстама туристичких места у јулу највише ноћења остварено је у приморским местима 92,9 одсто, главном граду 3,7 одсто, планинским местима 2,2 одсто и осталим местима 1,2 одсто.

Колективни смештајни објекти укључују хотеле, пансионе, мотеле, туристичка насеља, одмаралишта, хостеле и кампове, а не укључују индивидуални, такозвани приватни смештај – смештај у кућама и собама за изнајмљивање, као и у туристичким апартманима.

