ОД ВЕСЕЉА ДО ТРАГЕДИЈЕ Снаја се занела шенлучењем, па УБИЛА МЛАДОЖЕЊУ НА ДАН СВАДБЕ
Један 23-годишњи младожење преминуо је од повреда након што је упуцан током шенлучења на дан свог венчања на северу Турске.
Младенци Бејзанур Бејазит и Али Караџа су били праћени кући од стране гостију и родбине након церемоније када је Караџа рањен ватреним оружјем, наводно од руке своје снаје, јавила је државна новинска агенција Анадолија.
Снаја, 47-годишња жена, убрзо је ухапшена, а у њеној башти су пронађена два пиштоља без дозволе, пренео je Daily Mail.
Хитна помоћ је брзо изашла на место трагедије у селу Турпчу, у округу Себинкарахисар. Али Караџа, тешко повређен, превезен је у државну болницу у Себинкарахисару. Али упркос најбољим напорима, није могао бити спасен. Тужилаштво је наложило истрагу о инциденту.
Пуцњава током прославе је уобичајена на венчањима у северном црноморском региону Турске. Прошле недеље, још један мушкарац је погинуо, а двојица су рањена у пуцњави током прославе пре венчања у североисточној провинцији Трабзон.
Венчање је отказано, а две особе, од којих је једна био полицајац, приведене су у вези са инцидентом, јавили су локални медији. Један лекар је 2018. преминуо након што је случајно себи пуцао у главу док је проверавао пиштољ који је случајно опалио на венчању у Турској.
Хасан Акдемир (39) је користио пиштољ да би испалио хице у ваздух током церемоније у близини централног турског града Коње. Међутим, оружје није исправно опалило, па је др Акдемир стао да провери зашто пиштољ не ради.
Пиштољ је опалио у његовој руци и др Акдемир, лекар опште праксе, на крају је себи пуцао у главу.
(Telegraf.rs)