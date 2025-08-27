clear sky
24°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1746
usd
100.8648
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОД ВЕСЕЉА ДО ТРАГЕДИЈЕ Снаја се занела шенлучењем, па УБИЛА МЛАДОЖЕЊУ НА ДАН СВАДБЕ

27.08.2025. 21:49 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Један 23-годишњи младожење преминуо је од повреда након што је упуцан током шенлучења на дан свог венчања на северу Турске.

Младенци Бејзанур Бејазит и Али Караџа су били праћени кући од стране гостију и родбине након церемоније када је Караџа рањен ватреним оружјем, наводно од руке своје снаје, јавила је државна новинска агенција Анадолија. 

Снаја, 47-годишња жена, убрзо је ухапшена, а у њеној башти су пронађена два пиштоља без дозволе, пренео je Daily Mail. 

Хитна помоћ је брзо изашла на место трагедије у селу Турпчу, у округу Себинкарахисар. Али Караџа, тешко повређен, превезен је у државну болницу у Себинкарахисару. Али упркос најбољим напорима, није могао бити спасен. Тужилаштво је наложило истрагу о инциденту. 

Пуцњава током прославе је уобичајена на венчањима у северном црноморском региону Турске. Прошле недеље, још један мушкарац је погинуо, а двојица су рањена у пуцњави током прославе пре венчања у североисточној провинцији Трабзон. 

Венчање је отказано, а две особе, од којих је једна био полицајац, приведене су у вези са инцидентом, јавили су локални медији. Један лекар је 2018. преминуо након што је случајно себи пуцао у главу док је проверавао пиштољ који је случајно опалио на венчању у Турској. 

Хасан Акдемир (39) је користио пиштољ да би испалио хице у ваздух током церемоније у близини централног турског града Коње. Међутим, оружје није исправно опалило, па је др Акдемир стао да провери зашто пиштољ не ради. 

Пиштољ је опалио у његовој руци и др Акдемир, лекар опште праксе, на крају је себи пуцао у главу. 

(Telegraf.rs)

 

свадба весеље младожења убиство
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај