ЦИВИЛИ НА ИВИЦИ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ Болести и глад у Гази ће расти уколико се не уклоне све препреке Израела, страхује СЗО
Светска здравствена организација (СЗО) упозорила је данас да ће болести и глад само расти уколико се не уклоне све препреке за доставу помоћи у великом обиму које поставља Израел у Појасу Газе и уколико се не омогући приступ целој окупираној палестинској енклави.
Канцеларија Уједињених нација за координацију хуманитарне помоћи (OCHA) потврдила је данас да се свакодневно дозвољава улазак одређене количине помоћи у Појас Газе, али упозорава да је то далеко испод потребног нивоа за задовољење огромних потреба, наводи се у саопштењу објављеном на сајту УН.
Олга Черевко из OCHA обишла је ове недеље заједничку кухињу у граду Гази коју подржавају УН, а коју је последњи пут посетила у марту, када је већ започета борба да кухиња остане отворена током потпуне израелске блокаде.
"Сада хране 5.000 људи дневно, припремајући топле оброке за људе из непосредне околине. Наравно, број оброка који се свакодневно припрема и даље је крајње недовољан јер је количина залиха које улазе и даље крајње недовољна. Једини начин да зауставимо глад је да обезбедимо да свакодневно улази више залиха", рекла је она.
Упозорењен СЗО упућено је два дана након двоструког напада на болницу Насер у јужном делу града Газе, у којем је погинуло најмање 20 људи међу којима су била четири здравствена радника и пет новинара.