ПУТИН И ТРАМП ОЧИ У ОЧИ У ПОНЕДЕЉАК! Локација на којој ће састанак бити одржан - ТАЈНА
Састанак руског председника Владимира Путина и америчког лидера Доналда Трампа могао би да буде одржан већ почетком идуће седмице, објавио је канал Фокс њуз, позивајући се на изворе, а агенција ТАСС наводи да би то могло да се догоди 11. августа.
Иако је наведено да се Рим разматра као место за преговоре, извор агенције Тасс каже да самит Русија-САД ипак неће да буде у том граду.
Руски председник Владимир Путин изјавио је у четвртак да су Уједињени Арапски Емирати једна од могућих локација његовог најављеног састанка са америчким председником Доналдом Трампом, али да још није донета одлука о томе.
Он је истакао да су обе стране показале интересовање за самит Русије и Сједињених Америчких Држава, додајући да Русија има много пријатеља спремних да помогну у организацији његовог састанка са Трампом.
Помоћник председника Русије Јуриј Ушаков рекао је да је договорена основа за двострани састанак на високом нивоу, који ће бити организован на предлог америчке стране, да је локација сусрета такође договорена, али да ће бити накнадно објављена.