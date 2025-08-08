clear sky
РАЗГОВАРАЛИ ПУТИН И СИ Ево шта лидери мисле о контактима Русије и Америке

08.08.2025. 13:29 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Спутњик
r
Фото: youtube prinstcrin/ Global News

Руски председник Владимир Путин разговарао је телефоном са кинеским лидером Си Ђинпингом, саопштила је Централна ТВ Кине.

Си Ђинпинг је током телефонског разговора са Путином рекао да Пекинг поздравља одржавање контаката између Русије и Сједињених Држава, истиче се у саопштењу.

Говорећи о украјинској кризи, напоменуо је да не постоје једноставна решења за сложена питања и да ће Кина наставити да промовише мир и преговоре.

Истиче се да је разговор обављен на иницијативу руске стране.

Раније данас, руски лидер разговарао је телефоном са председницима Узбекистана Шавкатом Мирзјојевом и Казахстана Касимом Жомартом-Токајевом и обавестио их о исходу састанка са специјалним изаслаником америчког председника Стивеном Виткофом у Москви, саопштио је Кремљ.

Подсетимо, Виткоф је претходно у Москви разговарао са Путином. Амерички председник Доналд Трамп је састанак оценио као веома продуктиван и најавио могућност сусрета са руским колегом већ наредне недеље.

Како је саопштио помоћник руског председника Јуриј Ушаков, Русија и Сједињене Америчке Државе договориле су се да се наредних дана одржи сусрет председника Владимира Путина и Доналда Трампа. Припреме за самит већ су у току.

Путин је у четвртак навео Уједињене Арапске Емирате као једно од погодних места за свој састанак са Трампом.

владимир путин Си Ђинпинг америка
