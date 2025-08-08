РАЗГОВАРАЛИ ПУТИН И СИ Ево шта лидери мисле о контактима Русије и Америке
Руски председник Владимир Путин разговарао је телефоном са кинеским лидером Си Ђинпингом, саопштила је Централна ТВ Кине.
Си Ђинпинг је током телефонског разговора са Путином рекао да Пекинг поздравља одржавање контаката између Русије и Сједињених Држава, истиче се у саопштењу.
Говорећи о украјинској кризи, напоменуо је да не постоје једноставна решења за сложена питања и да ће Кина наставити да промовише мир и преговоре.
Истиче се да је разговор обављен на иницијативу руске стране.
Раније данас, руски лидер разговарао је телефоном са председницима Узбекистана Шавкатом Мирзјојевом и Казахстана Касимом Жомартом-Токајевом и обавестио их о исходу састанка са специјалним изаслаником америчког председника Стивеном Виткофом у Москви, саопштио је Кремљ.
Подсетимо, Виткоф је претходно у Москви разговарао са Путином. Амерички председник Доналд Трамп је састанак оценио као веома продуктиван и најавио могућност сусрета са руским колегом већ наредне недеље.
Како је саопштио помоћник руског председника Јуриј Ушаков, Русија и Сједињене Америчке Државе договориле су се да се наредних дана одржи сусрет председника Владимира Путина и Доналда Трампа. Припреме за самит већ су у току.
Путин је у четвртак навео Уједињене Арапске Емирате као једно од погодних места за свој састанак са Трампом.