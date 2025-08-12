ПУТИН И ТРАМП СЕ САСТАЈУ НА АЉАСЦИ! Бела кућа потврдила: У Енкориџу ће разговарати о окончању сукоба и будућој сарадњи
Бела кућа потврдила је да ће се председник САД Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин састати у петак Енкориџу, највећем граду на Аљасци.
Портпаролка Беле куће Керолајн Ливит саопштила је данас на конференцији за новинаре да ће у петак ујутро председник Трамп отпутовати у Енкориџ на Аљасци, на билатерални састанак са руским председником Владимиром Путином.
Она је наговестила да постоје планови да Трамп у будућности посети Русију. Кремљ и Бела кућа су раније најавили да ће се Путин и Трамп састати на Аљасци 15. августа.
Ово је први сусрет двојице лидера откако се Трамп вратио у Белу кућу, а главна тема разговора биће потенцијални завршетак рата између Русије и Украјине. Међутим, многи аналитичари страхују да би Путин могао искористити ову прилику за јачање руских интереса.