  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
ПУТИН И ТРАМП СЕ САСТАЈУ НА АЉАСЦИ! Бела кућа потврдила: У Енкориџу ће разговарати о окончању сукоба и будућој сарадњи

12.08.2025. 20:01 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
da
Фото: Tanjug /(Mihail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) /(AP Photo/Alex Brandon)

Бела кућа потврдила је да ће се председник САД Доналд Трамп и руски председник Владимир Путин састати у петак Енкориџу, највећем граду на Аљасци.

Портпаролка Беле куће Керолајн Ливит саопштила је данас на конференцији за новинаре да ће у петак ујутро председник Трамп отпутовати у Енкориџ на Аљасци, на билатерални састанак са руским председником Владимиром Путином.

Она је наговестила да постоје планови да Трамп у будућности посети Русију. Кремљ и Бела кућа су раније најавили да ће се Путин и Трамп састати на Аљасци 15. августа.

Ово је први сусрет двојице лидера откако се Трамп вратио у Белу кућу, а главна тема разговора биће потенцијални завршетак рата између Русије и Украјине. Међутим, многи аналитичари страхују да би Путин могао искористити ову прилику за јачање руских интереса.

Вести Свет
