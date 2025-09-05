ПУТИН УПОЗОРИО НАТО Све стране трупе у Украјини биће ЛЕГИТИМНЕ МЕТЕ
МОСKВА: Руски председник Владимир Путин изјавио је данас да ће се све оружане снаге које се нађу на украјинској територији сматрати легитимним метама за уништење.
"Што се тиче евентуалних војних контингената у Украјини, то је један од основних разлога за увлачење Украјине у НАТО, стога, ако се неке трупе појаве тамо, посебно сада, током војних операција, полазимо од чињенице да ће то бити легитимне мете за њихово уништење", упозорио је руски лидер на пленарној седници Источног економског форума у Владивостоку, преноси агенција РИА Новости.
Kако је оценио, нема смисла да стране трупе буду у Украјини након што се постигне евентуални споразум о одрживом миру.
"Што се тиче могућих војних контингената у Украјини... Ако се донесу одлуке које ће довести до мира, до дугорочног мира, онда једноставно не видим никакав смисао у њиховом присуству на украјинској територији. То је све. Јер ако се постигну ови споразуми, нико не сумња да ће их Русија у потпуности спровести", нагласио је Путин, напомињући да безбедносне гаранције морају да буду развијене и за Русију и за Украјину.
Он је истакао да се "увлачење Украјине у НАТО" директно тиче безбедносних интереса Русије.
"Бивши председник Украјине Виктор Јанукович и председник украјинске владе у то време, били су против увлачења Украјине у НАТО, а то је питање које нас се директно тиче и тиче нас се са становишта обезбеђивања дугорочних интереса Русије у области безбедности", рекао је Путин.
Kако је навео, Русија никада није имала примедбе на "интеграционе иницијативе Украјине у европском правцу".
Према украјинском уставу, додао је Путин, сваки споразум о територијама мора бити одобрен референдумом.
"Сви споразуми о територијама морају бити потврђени, у складу са украјинским уставом, на референдуму. Да би се одржао референдум, мора бити укинуто ратно стање, не може се одржати у условима ванредног стања", рекао је Путин.
Према његовим речима, биће "практично немогуће" постићи договор о кључним питањима са украјинском страном, "чак и ако постоји политичка воља".