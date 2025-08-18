"РАТ МОРА БИТИ ОКОНЧАН, МОСКВА МОРА ДА ЧУЈЕ СТОП" Седам погинулих у руском нападу на Харков, међу жртвама и једногодишње дете
ВАШИНГТОН: Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је након данашњих руских напада на ту земљу, да рат мора бити окончан и да је Русија та која треба да чује позив "стоп".
"Ово је био апсолутно очигледан и циничан руски удар. Они знају да се данас у Вашингтону одржава састанак за окончање рата... Рат мора бити окончан. И Москва је та која мора да чује 'стоп'", навео је Зеленски на Фејсбуку.
Он је додао да ће са америчким председником Доналдом Трампом разговарати "о кључним стварима", а, како је навео, у разговору ће учествовати лидери Британије, Француске, Немачке, Италије, Финске, ЕУ и НАТО-а.
"Сви желе трајан мир и безбедност, и управо у овом тренутку Руси ударају на Харков, Запорожје, Сумску област, Одесу, на стамбене објекте и цивилну инфраструктуру. Руси намерно убијају људе, убијају децу", истакао је председник Украјине.
Према његовим речима Зеленског, руске снаге су "намерно напале" енергетски објекат у Одеси, у власништву азербејџанске компаније.
"Ово је ударац нашим односима и енергетској независности. Руска војна машина упркос свему, наставља да уништава животе. (Руски председник Владимир) Путин ће убијати демонстративно да би наставио да врши притисак на Украјину, на Европу и да понижава дипломатске напоре", истакао је.
Зеленски је нагласио да су Kијеву потребне "поуздане гаранције безбедности" и да Русија не би требало да добије "никакву награду за овај рат".
У данашњем руском нападу дроновима на Харков, погинуло је седморо људи, од којих је најмлађа девојчица од годину и по дана, а десетине је повређено, укључујући и децу.
У Запорожју је 20 људи повређено, а три особе су погинуле услед ракетних напада.