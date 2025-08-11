РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ ПО АУТОМАТИЗМУ ДОБИЈАЈУ НОВАЦ ОД ПЕТКА Ево који износ и да ли постоје посебни услови
11.08.2025. 11:51 11:57
Породични додатак се исплаћује 12 пута годишње родитељима или породицама чија деца испуњавају услове.
У августу се у Аустрији поновно исплаћује школски додатак заједно с породичним додатком. Ове године износ по детету од шест до 15 година, захваљујући усклађивању с инфлацијом, износи 121,40 евра. Право остварују аутоматски сва деца за коју се прима родитељски додатак. Посебан захтев није потребан – исплата се врши директно заједно с породичним.
Ову подршку владе Аустрије користи око 900.000 школске деце.
Породични додатак се исплаћује 12 пута годишње родитељима или породицама чија деца испуњавају услове. Висину износа и термине исплате могуће је пројерити на страници Finanz.at помоћу калкулатора породичног додатка, пише Феникс магазин.