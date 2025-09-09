РУМУНИЈА У ШОКУ, РЕАГОВАЛА И СОЦИЈАЛНА СЛУЖБА Отац везао сина ланцима за сто како би отишао у пазар
Полиција у граду Сибињ, у централном делу Румуније, открила је бизаран случај у понедељак, а пошто је примила хитан позив на број 112.
Надлежни су обавештени да се у једном домаћинству налази дечак, који је везан ланцима, преноси Observator News.
Узнемирујућа сцена у кући
По доласку на лице места, полицајци из станице Порумбаку де Жос затекли су узнемирујућу сцену – дете је било везано ланцем за ногу, док је ланац причвршћен за сто.
Надлежни саопштавају да је истрагом утврђено да је отац везао малишана и оставио га закључаног у кући, како би отишао у куповину.
Покренут кривични поступак
Против њега је одмах покренут поступак, а полиција је издала привремену меру заштите за малишана. Отац је задржан у притвору на 24 часа.
Дечака је преузела Социјална служба у Сибињу, па је премештен у један од постојећих центара.
Полиција је покренула кривични поступак против оца због сумње на злостављање малолетника и незаконито лишавање слободе.