"Тенковске јединице Групе снага "Југ", извршавајући борбене задатке у интересу Ваздушно-десантне дивизије Иваново у зони специјалне војне операције, уништиле су упоришта Оружаних снага Украјине у Часовом Јару. Посаде тенкова Т-72Б3 са затворених ватрених положаја напале су упоришта Оружаних снага Украјине која се налазе у индустријској зони и микроокруг са вишеспратницама у Часовом Јару", саопштило је руско министарство, преноси Интерфакс.



У саопштењу се наводи да су тенкови испаљивали гранате са удаљености од око пет километара на циљеве.

"Тенкови у зони Северног војног округа помажу јуришним јединицама да заузму повољније положаје, као и да нанесу штету људству и опреми Оружаних снага Украјине, ометајући ротације и снабдевање муницијом", саопштило је Министарство одбране и објавило видео снимке напада на подручје града Часов Јар.

Руски портал "The Moscow Times" претходно је пренео, позивајући се на пет украјинских и европских војних и владиних извора, да је кључно источно украјинско упориште Часов Јар пало у руке руских снага.

Иако ни украјинска ни руска војска нису потврдиле заузимање града, извори тог листа су потврдили да су украјинске снаге потиснуте на периферију, што је означило значајан помак у бици која бесни од априла 2024.

Часов Јар, стратешки важан град на врху брда у региону Доњецка, изложен је непрекидним руским нападима скоро годину дана.

До краја 2024. године, руске снаге су оствариле предност, систематски стежући свој стисак над градом.

