Нови Сад
РУСКИ ДРОНОВИ ПОГОДИЛИ ЦЕНТРАЛНУ УКРАЈИНУ Без струје 44 насеља КОЛАПС У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

17.09.2025. 08:33 08:40
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Pixabay.com

КИЈЕВ: Руски напад дроном током ноћи на Кировоградску област, која се налази у централној Украјини, изазвао је делимични прекид снабдевања струјом и поремећај у железничком саобраћају, изјавио је гувернер те области, Андриј Рајкович.

Рајкович је на Телеграму објавио да су регионални центар и 44 насеља у територијалној заједници Александровка погођени нападом и да су остали без струје.

Напад је, такође, имао негативан утицај на железнички саобраћај, што је додатно отежало услове у области, пренео је Ројтерс.

Велики број возова на територији Украјине касни због руског напада на железничку инфраструктуру и нестанка струје, изјавио је раније јутрос председник Управног одбора АД "Укрзализњица" Олександар Перцовски.

"Још једна ноћ, још један сложен напад на железницу", навео је Перцовски  на Фејсбуку и додао да ће кашњења бити посебно изражена на правцима према Дњепру, пренео је Укринформ.

Русија русија-украјина Русија рат
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
