ЗЕЛЕНСКИ ТВРДИ: „Русија чини све да спречи одржавање састанка између мене и Путина“
КИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија чини све што је у њеној моћи како би спречила сусрет између њега и руског председника Владимира Путина, док је руски министар спољних послова Сергеј Лавров рекао да агенда за такав самит још увек није припремљена.
Украјински лидер је, како наводи Ројтерс, више пута позвао Путина на састанак, наглашавајући да је то једини начин да се преговара о окончању рата који Русија води у Украјини.
Зеленски је, према наводима Ројтерса, оптужио Русију да одуговлачи.
"Руси чине све да спрече да се састанак одржи. Тај састанак је један од елемената како да се оконча рат, а будући да они не желе да га окончају, траже начине да га избегну", рекао је Зеленски данас на конференцији за новинаре у Кијеву, заједно са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом.
Истовремено, руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је за НБЦ данас да агенда за такав самит није припремљена.
"Путин је спреман да се сретне са Зеленским када буде припремљена агенда за самит, а та агенда уопште није припремљена", рекао је Лавров.
Русија, истиче Ројтерс, и даље захтева да Украјина преда територију коју још увек држи у две источне области, уз предлог да се замрзне фронт у две јужне области које Москва сматра потпуно својим и можда врати мање делове другог украјинског територија које контролише.
Зеленски је, у међувремену, одустао од захтева за дужим прекидом ватре као предусловом за сусрет лидера, иако је раније наглашавао да Украјина не може преговарати под претњом оружја.