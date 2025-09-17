НА ПОНОС СВИХ НАС И НАШЕ ДРЖАВЕ! Лидер напредњака Вучевић: Велика је част имати састанак са царем, премијером Јапана! Председник Вучић доноси много добрих вести за грађане!
Лидер напредњака и саветник председник Републике з Регионална питања Милош Вучевић истакао је да је посета председника Вучића Јапану од изузетне важности и да са председником стижу и добре вести за грађане.
-Мислим да је Србији указана велика част, не само за председника државе већ за све грађане. Част је имати састанак са царем и премијером Јапана, са представницима великог броја јапанских компанија. Јапански инвеститори су све присутнији у Србији, уносе здраве инвестиције, фабрике су фантастично организоване, са најбољим условима за рад. Не можете да не будете поносни на све оно што ради наша држава. Пре пар дана је Вучић имао састанак са Путином, са руководством Европске уније пре тога, Макроном, Ђорђом Мелони. Ретко ко данас, не само у нашем региону него на европском континенту, у свету, може да види све ове људе, најважније светске лидере у тако кратком периоду. То је заиста на понос свих нас, наше државе. Председник Вучић доноси много добрих вести за грађане Србије из посете Јапану. Част је да је павиљон Србије на Експу у Осаки један од најпосећенијих, очигледно да има јако добрих ствари. Сада само морамо на унутрашњем плану сачувамо државу, да не дозволимо да изгубимо оно што смо вековима стварали - рекао је Вућевић.
Вучевић је изјавио и да извештавање појединих медија у Србији о активностима председника Вучића није прикладно.
-Да није ишао у Јапан рекли би да није примљен, то што су га примили није вест. Ако се сретне са Путином, онда кажу свађа се са Европом, са Сијем ако се састане онда кажу Србија се окреће истоку, ако нема састанак са Сијем, онда кажу и Кинези су окренули леђа, ако се чује са Макроном то значи да се посвађао са Путином. Ако се срео са неким онда иде негативна конотација, ако се не сретне онда се указује на то да је он изолован, санкционисан, усамљен. Ово што Вучић ради сада је нестварно за председника државе као што је наша по величини, економији, војној снази и броју становника. Нестварно је да светски лидери долазе у Београд. У овом времену у којем живимо не разумемо изгледа димензије тога. Сувише вбрзо живимо, све нам постаје нормално. Част је да је председник у две или три недеље био и са Путиноми Сијем, Макроном - навео је Вучевић.