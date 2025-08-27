broken clouds
30°C
27.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ ОД 100.000 ДОМАЋИНСТАВА БЕЗ СТРУЈЕ НАКОН РУСКОГ НАПАДА Зеленски: Русија игнорише апеле за мир

27.08.2025. 13:35 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Zelenski
Фото: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

KИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија наставља рат игноришући међународне апеле за обуставу насиља и разарања и да је због ноћашњег напада руских дронова на цивилну инфраструктуру више од 100.000 домаћинстава остало без струје у неколико области широм земље.

"Потребни су нови кораци и додатни притисак на Русију како би се зауставили напади и гарантовала стварна безбедност", поручио је Зеленски.

Kако је навео украјински председник, скоро сто беспилотних летелица напало је Полтавску, Сумску и Черниговску област што је изазвало прекиде у снабдевању електричном енергијом, преноси Укринформ.

Према његовим речима, дроном је погођена и средња школа у Харковској области, док је у Херсону погођена стамбена зграда.

Украјинско Министарство енергетике саопштило је да је напад на инфраструктуру изведен током ноћи 27. августа и оценило га као део намерне руске стратегије уништавања цивилних објеката пред почетак грејне сезоне.
    
 

Володимир Зеленски Украјина Рат у Украјини Русија
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај