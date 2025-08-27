ВИШЕ ОД 100.000 ДОМАЋИНСТАВА БЕЗ СТРУЈЕ НАКОН РУСКОГ НАПАДА Зеленски: Русија игнорише апеле за мир
KИЈЕВ: Председник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас да Русија наставља рат игноришући међународне апеле за обуставу насиља и разарања и да је због ноћашњег напада руских дронова на цивилну инфраструктуру више од 100.000 домаћинстава остало без струје у неколико области широм земље.
"Потребни су нови кораци и додатни притисак на Русију како би се зауставили напади и гарантовала стварна безбедност", поручио је Зеленски.
Kако је навео украјински председник, скоро сто беспилотних летелица напало је Полтавску, Сумску и Черниговску област што је изазвало прекиде у снабдевању електричном енергијом, преноси Укринформ.
Према његовим речима, дроном је погођена и средња школа у Харковској области, док је у Херсону погођена стамбена зграда.
Украјинско Министарство енергетике саопштило је да је напад на инфраструктуру изведен током ноћи 27. августа и оценило га као део намерне руске стратегије уништавања цивилних објеката пред почетак грејне сезоне.