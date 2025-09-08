СЕКСУАЛНО СУГЕСТИВНИ САДРЖАЈ Демократе у Конгресу објавиле писмо које је Епстину, наводно, упутио Трамп ПРЕДСЕДНИК САД СВЕ НЕГИРА
Демократе у комитету Представничког дома америчког Конгреса објавиле су данас сексуално сугестивно писмо које је, наводно, Џефрију Епстину за његов рођендан упутио председник Доналд Трамп, што је он негирао, преноси Вашингтон пост.
Трамп је изјавио да није написао то писмо, нити нацртао цртеж жене са облинама који се налази у њему.
Он је поднео тужбу тражећи 10 милијарди долара од листа Волстрит џурнал који је известио о наводном писму.
Писмо се налазило у албуму из 2003. састављеном за рођендан осуђеног сексуалног предатора Епстина.
Демократе у комитету Конгреса добиле су примерак рођенданског албума у оквиру већег броја докумената са имања које је припадало Епстину.
Бела кућа се за сада није огласила поводом ових навода.
Након што је Волстрит џурнал објавио писмо, заменик шефа Трамповог кабинета Тејлор Будович поставио је на платформи X слику председниковог потписа, и написао да је време да тај лист и његова матична кућа Њуз Цорп. напишу чек и плате казну за клевету пошто на писму није потпис Трампа.
Председник је негирао да је написао писмо и нацртао цртеж, назвавши писање листа “малициозним, лажним и клеветничким”.
“То нису моје речи, ја не говорим на тај начин, а такође не правим цртеже”, рекао је Трамп.
У писму са Трамповим потписом налази се текст уоквирен цртежом жене са бујним облинама, пише Вашингтон пост.
“Имати другара је дивна ствар. Срећан ти рођендан и нека сваки дан донесе још једну предивну тајну”, наводи се у писму.
Објављивање писма уследило је у тренутку док у Конгресу траје притисак демократа и републиканаца да се објаве досијеа из случаја Епстин након година спекулација и теорија завере, наводи Вашингтон пост.
Трампове везе са Епстином су документоване, али председник је изјавио да су се посвађали пре две деценије због тога што га је Епстин више пута преварио и ангажовао људе који су радили за њега, пише даље вашингтонски лис.
Министарство правде почело је у августу да прослеђује комитету Представничког дома документа из истраге о Епстину.