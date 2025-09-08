СЕНЗАЦИЈА ИЗ ВАШИНГТОНА Израел би ослободио хиљаде Палестинаца у замену за таоце
ТЕЛ АВИВ: Нови амерички предлог за споразум о прекиду ватре у Појасу Газе са палестинском милитантном групом Хамас укључује "веома значајне гаранције" да Израел неће наставити борбе све док трају преговори о окончању рата, јавља данас Ynet, позивајући се на изворе упознате са детаљима преговора.
Према изворима, Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) неће остати на својим тренутним позицијама у Гази ако предлог ступи на снагу, а вероватно је да ће доћи до "преуређења" њихових позиција услед прекида ватре, преноси Тајмс оф Израел.
Предлог Сједињених Америчких Држава, за који је извор близак израелском премијеру Бењамину Нетањахуу јуче рекао да га Израел "озбиљно разматра", наводно позива Хамас да првог дана врати свих 48 талаца, живих и мртвих, док би Израел ослободио стотине палестинских затвореника осуђених због тероризма, као и хиљаде других затвореника.
У извештају се наводи да би, осим тога, израелска војска прекинула освајање Газе и остала би ван тог града. Према предлогу, две стране би се укључиле у разговоре о крају рата под личним надзором америчког председника Доналда Трампа, а прекид ватре би се наставио све док трају преговори.
Палестинска милитантна група Хамас саопштила је синоћ да је спремна да "одмах седне за преговарачки сто" како би разговарала о ослобађању свих талаца у замену за јасну декларацију о окончању рата, потпуном повлачењу Израела из Појаса Газе и формирању Одбора независних Палестинаца који ће управљати том енклавом.
Та палестинска организација у саопштењу је навела да је добила "неке идеје од америчке стране усмерене ка постизању споразума о прекиду ватре" и додала да поздравља сваку иницијативу која доприноси напорима да се заустави агресија против палестинског народа, пренела је Ал Џазира.
Председник САД Доналд Трамп претходно јуче је рекао да последњи пут упозорава палестинску милитантну организацију Хамас да прихвати услове о примирју у Гази и ослобађању талаца.