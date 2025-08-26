СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС УЗДРМАО СИЦИЛИЈУ Потрес регистрован у раним јутарњим часовима
26.08.2025. 07:21 08:58
Земљотрес магнитуде 5 степени Рихтера забележен је данас, 26. августа 2025, у 6.07 часова, на подручју Сицилије у Италији.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.1572 и дужине 11.502.
#Earthquake M5.0 | #Sicily, #Italy | 4m ago | Aug 26, 2025 04:07 am (Universal Time): https://t.co/W94PyzHoyJ
— Earthquake Monitor (@EQAlerts) August 26, 2025
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.