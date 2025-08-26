few clouds
22°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС УЗДРМАО СИЦИЛИЈУ Потрес регистрован у раним јутарњим часовима

26.08.2025. 07:21 08:58
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 5 степени Рихтера забележен је данас, 26. августа 2025, у 6.07 часова, на подручју Сицилије у Италији.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 38.1572 и дужине 11.502.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље. 

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију. 

(Telegraf.rs)

сицилија земљотрес италија
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај