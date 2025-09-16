ГЕНОЦИД?
СНАЖНИ УДАРИ НА ГАЗУ И ЈЕМЕН Израелска војска навалила свом снагом, одјекују експлозије ИЗБЕГЛО ВИШЕ ОД 300.000 ЉУДИ (ФОТО, ВИДЕО)
Израел је ноћас започео офанзиву на град Газу у палестинској енклави. Усред ноћи је више од 300.000 људи евакуисано.
Наводни циљеви су потпуно заузимање Газе и уништавање инфраструктуре Хамаса. У јеку ове офанзиве, Уједињене нације су први пут рат у Гази окарактерисале као геноцид над Палестинцима.
- Газа (град) гори. ИДФ удара гвозденом песницом по терористичкој инфраструктури. Нећемо попустити и нећемо одустати док се мисија не заврши - навео је Кац у саопштењу, пренео је "Тајмс оф Израел".
Израелске оружане снаге покренуле су копнену офанзиву с циљем заузимања града Газе, пренео је "Аксиос", позивајући се на изјаве званичника. Влада израелског премијера Бењамина Нетањахуа саопштила је да је операција усмерена на уништавање војне инфраструктуре палестинске милитантне групе Хамас.
Гутереш: Рат у Гази не може се толерисати ни морално, ни политички, ни правно
Генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутереш изјавио је данас да је оно што се дешава у Гази ужасно и да се рат на палестинској територији не може толерисати ни морално, ни политички, ни правно.
Гутереш је такође рекао да би био спреман да се састане са израелским премијером Бењамином Нетањахуом и председником САД Доналдом Трампом у УН следеце недеље, пренео је Ројтерс.
Калас: Израелска офанзива на Газу ће погоршати већ лошу ситуацију
Висока представница Европске уније за спољну политику и безбедност Каја Калас изјавила је данас да ће израелска копнена офанзива на Газу погоршати ситуацију која је већ лоша, додајући да ће предстојеће санкције сигнализирати да ЕУ захтева крај сукоба.
"Сутра ће Европска комисија представити мере за притисак на израелску владу како би променила курс у вези с разом у Гази", навела је Калас у објави на друштвеној мрежи Икс.
Шефица европске дипломатије истакла је да ће поменута офанзива на Газу значити више смрти, разарања и расељавања.
"Суспендовање трговинских концесија и увођење санкција екстремистичким министрима и насилним досељеницима јасно би сигнализирало да ЕУ захтева крај овог рата", закључила је Калас.
- Израелски ловци извели су серију напада на луку Ходеида, одјекнуло је пет снажних експлозија - рекао је саговорник руске новинске агенције РИА Новости. Према информацијама које преноси та агенција, у луци је избио велик пожар.
Израел најавио напад на јеменску луку
Израелска војска издала је данас позив становницима луке Ходеида у Јемену за евакуацију, пошто планира да изведе ваздушне нападе у наредним сатима.
- Свако ко остане на том подручју стваља свој живот у опасност - саопштио је портпарол војске Израела преко платформе "Икс".
— Video X (@videoxtr) September 16, 2025
Кац: Ако Хамас не ослободи таоце и не положи оружје, Појас Газе ће бити уништен
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је данас да ће, ако Хамас не ослободи таоце и не положи оружје, Појас Газе бити уништен.
УН: Израел врши геноцид над Палестинцима у Гази
Уједињене нације први пут су објавиле да Израел врши геноцид над Палестинцима у Гази и да су високи владини званичници подстицали геноцид. То је оно што УН описују као "најмеродавнији налаз до сада" о акцијама Израела у рату који траје од 7. октобра 2023. године.
У извештају од 72 странице објављеном у уторак, панел, који је основао Савет УН за људска права, утврдио је да је Израел починио "четири геноцидна дела". Израел је одмах одбацио оптужбе.
УНИЦЕФ: Нехумано је очекивати да деца из Газе беже
Званичница агенције Уједињених нација за децу (УНИЦЕФ) Тес Инграм изјавила је данас да је "нехумано" да се очекује да стотине хиљада деце беже из Газе, јер су импровизовани кампови на југу преоптерећени, небезбедни и лоше опремљени за пријем великог броја људи. Инграм је нагласила да су места претрпана, неадекватна и опасна.
Високи комесар УН: Зауставите покољ
Високи комесар Уједињених нација за људска права Фолкер Турк позвао је Израел да одмах обустави копнену офанзиву на град Газу наводећи да се све више гомилају докази о ратним злочинима, злочинима против човечности и можда и тежим делима.
- Могу само да замислим шта ово значи за жене, за неухрањену децу, за особе са инвалидитетом, ако буду поново нападнути на овакав начин. Морам да кажем да је једини одговор на ово: зауставите покољ - рекао је Турк новинарима у Женеви, преноси Ројтерс.
Палестинско председништво: Ово је опасна ескалација
Портпарол председника Палестинске самоуправе Набил Абу Рудеинех изјавио је да покретање "велике агресије израелских окупационих снага на град Газу представља опасну ескалацију" која угрожава животе милиона Палестинаца и која продубљује хуманитарну катастрофу.
Израелске снаге: Покрећемо проширену копнену операцију у Гази
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да су две дивизије почеле проширене копнене операције у граду Гази, у оквиру нове фазе војне офанзиве против Хамаса.
Нетањаху потврдио почетак "интензивне операције у Гази"
Премијер Израела Бењамин Нетањаху потврдио је данас на почетку свог суђења за корупцију да је Израел започео "интензивну операцију у граду Гази". Израелски премијер, међутим, није прецизирао детаље операције.
Израелска војска (ИДФ) је саопштила да су њене снаге "почеле да уништавају инфраструктуру Хамаса у граду Гази", потврђујући почетак велике офанзиве у том подручју.
Хамас преиспитује преговоре о прекиду ватре
Хамас разматра промену приступа у преговорима о прекиду ватре са Израелом након што је израелски напад у Катару циљао делегацију те палестинске групе, изјавио је високи званичник Хамаса Сухаил ел-Хинди.
The IDF is using robots to destroy terror infrastructure in, Tel al-Hawa Gaza City. pic.twitter.com/G5muLnw9w1
— Open Source Intel (@Osint613) September 16, 2025
Више од 350.000 евакуисаних
Више од 350.000 Палестинаца до сада је евакуисано из града Газе у друге делове Појаса, објавила је Израелска војска (ИДФ). Процењује се да су хиљаде људи напустиле град преко ноћи усред јаког таласа ваздушних напада, рекао је извор из одбране, пренео је Тајмс оф Израел.
Извор је такође рекао да ће се број палестинских цивила који напуштају град Газу вероватно повећавати како копнена офанзива ИДФ-а против Хамаса буде напредовала.
Процењено је да је око милион Палестинаца живело у граду Гази пре него што је ИДФ почео да се припрема за офанзиву.
(Танјуг, Блиц)