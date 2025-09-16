heavy intensity rain
Нови Сад
(ФОТО) „Током интервенције полиције у Новом Саду нису коришћена хемијска средства“ ОГЛАСИО СЕ МУП Стигао нови апел

16.09.2025. 20:55 20:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
муп
Фото: MUP

Министарство унутрашњих послова још једном апелује да се у јавности не износе нетачне тврдње о употреби опасних и забрањених хемијских средстава и на тај начин врши грубо дезинформисање јавности, изазивање панике и нарушавање угледа полиције.

Приликом интервенције полиције у Новом Саду на успостављању нарушеног јавног реда, нису коришћена хемијска средства која садрже ознаку „CN“.

Увидом у службене евиденције Министарства унутрашњих послова, као и стања у магацинима МУП, утврђено је да таква средства нису набављана, већ искључиво хемијска средства са ознаком „CS“.

муп
Фото: MUP

Такође, на приказаној фотографији налази се чаура од испаљеног метка поред које стоји једноделни сегмент у коме се налазила хемијска материја „CS“, а које је била лансирана. Чаура и једноделни сегмент основни су делови хемијског метка.
 

МУП МУП Србије апел муп протести
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
15.09.2025. 16:01 16:12
