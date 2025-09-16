(ФОТО) „Током интервенције полиције у Новом Саду нису коришћена хемијска средства“ ОГЛАСИО СЕ МУП Стигао нови апел
Министарство унутрашњих послова још једном апелује да се у јавности не износе нетачне тврдње о употреби опасних и забрањених хемијских средстава и на тај начин врши грубо дезинформисање јавности, изазивање панике и нарушавање угледа полиције.
Приликом интервенције полиције у Новом Саду на успостављању нарушеног јавног реда, нису коришћена хемијска средства која садрже ознаку „CN“.
Увидом у службене евиденције Министарства унутрашњих послова, као и стања у магацинима МУП, утврђено је да таква средства нису набављана, већ искључиво хемијска средства са ознаком „CS“.
Такође, на приказаној фотографији налази се чаура од испаљеног метка поред које стоји једноделни сегмент у коме се налазила хемијска материја „CS“, а које је била лансирана. Чаура и једноделни сегмент основни су делови хемијског метка.