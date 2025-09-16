ЈЕЗА У НОВОМ САДУ Непознати мушкарац спопадао децу у градском превозу ОД ДЕВОЈЧИЦЕ ТРАЖИО ДА МУ КАЖЕ ИМЕ И ГДЕ ЖИВИ
Синоћ је у градском аутобусу у Новом Саду дошло до инцидента, када је непознати мушкарац вербално напао децу од 10 година која су се враћала из школе.
Према речима очевидаца, до инцидента је дошло у аутобусу на линији шест.
Како наводе, човек се девојчици уносио у лице и тражио да каже како се зове и где живи.
Путница их извела на сигурно
Срећом, присебношћу једне путнице у аутобусу која је одреаговала и изашла са децом на задњој станици и сачекала родитеље, све се добро завршило.
