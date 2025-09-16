moderate rain
16.09.2025.
Нови Сад
ЈЕЗА У НОВОМ САДУ Непознати мушкарац спопадао децу у градском превозу ОД ДЕВОЈЧИЦЕ ТРАЖИО ДА МУ КАЖЕ ИМЕ И ГДЕ ЖИВИ

16.09.2025. 21:10
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
Фото: Dnevnik.rs

Синоћ је у градском аутобусу у Новом Саду дошло до инцидента, када је непознати мушкарац вербално напао децу од 10 година која су се враћала из школе.

Према речима очевидаца, до инцидента је дошло у аутобусу на линији шест. 

Како наводе, човек се девојчици уносио у лице и тражио да каже како се зове и где живи. 

Путница их извела на сигурно

Срећом, присебношћу једне путнице у аутобусу која је одреаговала и изашла са децом на задњој станици и сачекала родитеље, све се добро завршило.

 (НСуживо, Блиц)

 

деца мушкарац насиље над децом
Извор:
Blic.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
