ШТА С ДОГОДИЛО У ВОЗУ ЗА КИЈЕВ? Макрон негира гласине о дроги, каже – БИЛА ЈЕ ТО САМО МАРАМИЦА

Видео снимак објављен на интернету приказује Макрона како, док седи за столом у купеу воза са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом и британским премијером Киром Стармером, склања згужвани бели предмет са стола.

Поједини корисници друштвених мрежа сугерисали су, без пружања доказа, да је предмет била "кеса кокаина", а портпаролка руског министарства спољних послова Марија Захарова је репостовала снимак, преноси Ројтерс.

Макронов кабинет је саопштио да је бели предмет била марамица.

"Када европско јединство постане незгодно, дезинформације иду толико далеко да обичну марамицу приказују као дрогу", навела је Јелисејска палата на платформи Икс изнад слике марамице на столу са натписом: "Ово је марамица. За дување носа".

Ове лажне вести шире непријатељи Француске, како у иностранству тако и код куćе, навела је Јелисејска палата истакавши да морају остати опрезни против манипулација, не наводеćи ко су непријатељи.

