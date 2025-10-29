"ШТА СИ ДРУЖЕ ДОШАО, ДА БУДЕШ СИРОТИЊА?" Гастарбајтер из Немачке испрозивао Балканце због плате од 2.500 евра "За те паре немаш шта јести"
Многи Балканци који живе у Немачкој свакодневно се суочавају са питањима о платама, трошковима и животу у иностранству. И док једни сматрају да је стандард добар и да се може пристојно живети, други непрестано преиспитују шта је довољно за "нормалан живот".
Таква питања често изазову велику дебату, што је био случај и са недавном објавом једног гастарбајтера који је унутар Фејбсук странице "Балканци у Немачкој", искритиковао све оне који раде за мање од 2.500 евра, уз опаску да су "сиротиња" и да за те паре "нема шта да се једе".
"Кад видим да људи раде у Немачкој за 2.500 евра, није ми добро. Шта си друже дошао, да будеш сиротиња? За те паре нема шта да се једе у Немачкој!", написао је он.
"Није до еврића него до прохтева"
Његов став изазвао је лавину критика и увреда, а дискусија је убрзо прерастала у расправу о стварном животу и трошковима у Немачкој.
"Неко 2.500 евра распореди и зна да живи. Неко са 5.000 евра кука толико да се родбина са Балкана сажали, па му/јој пошаљу да преживи! Није до еврића него до способности/прохтева.", написала је једна жена, док је друга додала:
"Постоје људи који не живе само за новац"
"Мени није добро када видим колико је некима досадно па стално пишу исте ствари. Шта вас уопште брига да ли неко ради за 1, 2, 3, 5 или 8 хиљада… Ја имам пријатеље, један има 2 хиљаде евра, а други има више од 4 хиљаде, исто су срећни у души. Кад ће појединци више схватити да постоје људи који не живе само за 'хиљаде', него живе живот и да постоје људи који су отишли ван и немају жељу ни носталгију за државом из које су дошли?".
"Не можеш живети вани и правити виле тамо"
Објава је прикупила више од 800 коментара. И иако су се неки сложили са аутором да је плата од 2.500 евра недовољна за живот у Немачкој, гласнији су свакако били они који сматрају да овакве примедбе немају покриће.
"Обзиром на прохтеве неиживљених људи када дођу овде, појединцима је и 5.000 евро месечно мало", написао је један корисник.
За њим, јавила се још једна корисница па додала:
"Аман Боже, па вратите се одакле сте дошли. Не можете живети вани и правити виле. Немојте лагати да имате велика примања, а кад одете доле чекате да вам они сиромаси плате кафу, а ви случајно динар да не потрошите.